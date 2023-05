¡El Clásico Nacional se vivirá en el Akron! Este jueves 18 de mayo disfrutaremos de una nueva edición del partido más importante del fútbol mexicano, América vs. Chivas que podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO en varias señales de TV abierta y streaming online. Este juego es la semifinal de ida del Clausura 2023, instancia en la que del otro lado tenemos el Clásico Regio entre Tigres vs. Monterrey. ¿Quieres saber a qué hora juegan América vs. Chivas, en qué canal verlo y todos los detalles? No te pierdas aquí en Depor toda la información, donde también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias más destacadas.

América vs. Chivas: ¿a qué hora juegan la semifinal de ida?

El horario de inicio para el juego de América vs. Chivas desde el Akron por la semifinal de ida del Clausura 2023 de Liguilla MX será a partir de las 8:10 p.m. Se espera un lleno absoluto en Zapopan para este primer juego del Clásico Nacional, donde las Chivas buscarán empezar con un triunfo en casa para ir al Azteca con posibilidades de clasificación, mientras que las ‘Águilas’ buscarán repetir lo hecho en la fase regular y sacar otra victoria en Akron.

América vs. Chivas: ¿dónde puedes ver la transmisión?

Si quieres ver la transmisión del juego del América vs. Chivas puedes hacerlo en Canal 5 de Televisa o TV Azteca 7 Deportes, que son las señales de TV abierta exclusivas para México donde pasarán la semifinal de ida de este Clásico Nacional. De otro lado, sabemos que hay una gran cantidad de aficionados en los Estados Unidos que son seguidores de las ‘Águilas’ y del Guadalajara, por lo que ellos podrán disfrutarlo a través de Telemundo. Por último y no menos importante, señalar que online será transmitido por ViX Plus y también mediante Afizzionados.

La previa del juego América vs. Chivas

El último juego entre ambos se dio el pasado mes de marzo, cuando el América venció 2-4 a las Chivas en el Akron. Pero eso ya es historia del pasado. Lo más reciente no es tan favorable para el América, que dejó muchas dudas tras el juego de vuelta contra San Luis en el Azteca, donde perdió 1-2 y sufrió para ganar 4-3 en el global y clasificar a la semifinal. Este juego revivió fantasmas del pasado, pues el América desde el 2020 en adelante siempre se ha quedado en rondas de cuartos de final o semifinales, como la pasada ante Toluca, donde en la previa era sumamente favorito.

Por su parte, las Chivas también accedieron directamente a los cuartos de final y su rival fue nada más y nada menos que otro clásico rival, el del Tapatío, Atlas. La ida había finalizado 1-0 a favor de los rojinegros en Jalisco, y en la vuelta las Chivas lo ganaron por el mismo marcador, clasificando a la semifinal por mejor posición en la tabla. El equipo de Guadalajara, hoy con otro equipo titular totalmente distinto al del último Clásico Nacional, buscará lavarse la cara de la última derrota.

Historial del Clásico Nacional de América vs. Chivas

El Clásico Nacional de América vs. Chivas se ha disputado en un total de 247 ocasiones, siendo el América el que lleva el historial a su favor con 91 triunfos contra 79 de las Chivas. Cabe destacar que en Liguilla han jugado en un total de 26 oportunidades, donde el historial es ampliamente favorable para las Águilas, con 15 triunfos, contra solo 6 del equipo de Guadalajara y un total de 5 empates. El último antecedente fue del 18 de marzo, cuando América venció 2-4 a Chivas en el Akron por el Clausura 2023 de la Liga MX.

Precios de boletos América vs. Chivas en el Akron

Este partido de ida de la semifinal de Chivas vs. América se disputará en el estadio Akron, por lo que es el equipo de Guadalajara el que ha puesto los precios. Así, los costos de los boletos cuestan entre 490 y 1300 pesos, en los 6 sectores que ha habilitado el club local para el juego que se vivirá en la semifinal de ida del Clásico Nacional de este Torneo Clausura 2023 por la Liguilla.

