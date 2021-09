Se acabó el misterio. Pieza de recambio importante en el América de Santiago Solari, Sebastián Cáceres volvió a ser noticia este martes luego de conocerse la resolución final de la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol en cuanto a su expulsión del fin de semana: el defensor uruguayo se perderá el partido contra las Chivas de Guadalajara por la jornada 10 del torneo Apertura 2021.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que el futbolista de las ‘Águilas’ no podrá estar disponible para el ‘Clásico Nacional’ de este sábado contra el ‘Rebaño Sagrado’. Pese a la apelación de América, la Federación Mexicana de Fútbol finalmente optó por rechazar el pedido del club y mantener la expulsión del defensor de 22 años.

Como bien se recordará, el América pidió investigar la acción que derivó en la expulsión de Cáceres durante el partido contra Toluca del último fin de semana. No obstante, la respuesta no fue la esperada de parte de las autoridades, quienes se mantuvieron firme en su decisión de rechazar la solicitud. Tras esto, el central uruguayo quedó descartado para el encuentro en el Estadio Azteca.

“Informa que en relación a la Solicitud de Investigación por un posible Error manifiesto del Árbitro, presentada por el Club América, una vez llevada a cabo la investigación vinculada con la expulsión del Jugador Sebastián Enzo Cáceres Ramos y después de haber analizado la jugada correspondiente, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, esta Comisión determina que No procede dicha solicitud”, se lee en el comunicado.

Apenas con cuatro partidos en lo que va del torneo Apertura 2021, Sebastián Cáceres no ha conseguido consolidarse en el once de Santiago Solari, y su expulsión en la derrota frente a los ‘Diablos Rojos’ no parece ayudarle. Así, confirmada su baja en el ‘Clásico’ del mexicano, todo hace indicar que Jordan Silva y Emanuel Aguilera serán la dupla titular del América contra las Chivas.





