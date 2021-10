Santiago Solari estará al mando de América este fin de semana para enfrentarse a Cruz Azul y este será el último clásico en disputa de la temporada del Apertura 2021 en Liga MX. A su vez, también es necesario señalar que el técnico argentino pasa por un buen momento en el banquillo de ‘Las Águilas’ porque este tipo de partido solo le han traído momentos positivos desde que asumió el puesto.

El ex técnico de Real Madrid llegó para el Clausura 2021 en reemplazo de Miguel Herrera. No fue fácil adaptar el equipo a su estilo, pero poco se fue notando que el argentino no es un ave de paso en ‘Las Águilas’. Uno de sus primeros triunfos fue en el Clásico Nacional contra Chivas que ganó por 0-3.

Luego de jugar este disputado cotejo, se enfrentaron a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Este duelo terminó con un empate de 1-1 y así también cerraron el torneo regular la semana siguiente con una victoria ante Pumas en la Ciudad Universitaria por la mínima diferencia.

Respecto al presente torneo, todo va viento en popa para América. Por ahora, son líderes generales y así terminarán la fase regular porque accederán a la Liguilla en la primera posición. Además, Solari mantiene un saldo positivo al mando del club porque registra un empate sin goles contra las Chivas en el Clásico Nacional.

Sin embargo, la historia fue distinta en el Clásico capitalino, que se disputó hace algunas fechas, ya que aprovecharon el mal momento de los Pumas en el torneo para derrotarlos 2-0 en el Coloso de Santa Úrsula y así seguir con su racha positiva en los clásicos.





