El camino rumbo al tricampeonato no ha iniciado de la mejor manera para las Águilas de André Jardine y es momento de obtener un triunfo para no despegarse de la zona de los 4 mejores en la clasificación. Este sábado 20 de julio, América vs. Juárez EN VIVO se verán las caras desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, a partir de las 9:10 p.m. (hora Centro de México) y con transmisión de TV Azteca 7 y Fox Sports / Fox Sports Premium. ¿Cómo ver la transmisión del partido? Aquí te contamos todos los detalles para que puedas seguir minuto a minuto este importante juego donde las ‘Águilas’ van por su segundo triunfo en el torneo.

¿A qué hora juega América vs. Juárez hoy?

Mira el partido del América vs. Juárez EN VIVO este sábado 20 de julio desde las 9:10 p.m. hora CDMX , en lo que será el último juego que se lleve a cabo en la jornada sabatina de esta Fecha 4 del Apertura 2024 en la Liga MX. Aquí te dejamos con más horarios en el mundo para que puedas ver la transmisión del partido.

Perú: 10:10 p.m.

Colombia: 10:10 p.m.

Ecuador: 10:10 p.m.

Chile: 11:10 p.m.

Paraguay: 11:10 p.m.

Venezuela: 11:10 p.m.

Bolivia: 11:10 p.m.

Centroamérica: 9:10 p.m.

Estados Unidos: 11:10 p.m. ET

Argentina: 12:10 a.m. domingo 21 de julio

Uruguay: 12:10 a.m. domingo 21 de julio

España: 5:10 a.m. domingo 21 de julio

¿En qué canal ver América vs. Juárez EN VIVO por Liga MX?

Para ver el partido de América vs. Juárez EN VIVO y EN DIRECTO hay dos opciones: en señal abierta por TV Azteca o vía Fox Sports / Fox Sports Premium en señal de paga . Recuerda consultar con tu cableoperador para que puedas sintonizar la señal de Fox Sports en México. Estos son los únicos canales de TV que van a pasar el enfrentamiento entre las Águilas y los Bravos en la jornada sabatina de la Liga MX 2024.

¿Dónde ver transmisión América vs. Juárez ONLINE?

Si quieres ver la transmisión de América vs. Juárez ONLINE puedes hacerlo a través de la app o web oficial de Fox Sports en México o mediante Azteca Deportes , que es la app oficial para ver el contenido de TV Azteca Deportes este fin de semana en la Liga MX. Recuerda que este será el juego válido por la cuarta jornada del campeonato y será desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

América vs. Juárez: posibles alineaciones

América: Luis Ángel Malagón; Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Ramón Juárez, Cristian Calderón; Javairo Dilrosun, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo; Diego Valdés y Henry Martín.

Luis Ángel Malagón; Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Ramón Juárez, Cristian Calderón; Javairo Dilrosun, Jonathan dos Santos, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo; Diego Valdés y Henry Martín. Juárez: Sebastián Jurado, Edson, Moisés Mosquera, Francisco Calvo, Ralph Orquin; Jesús Venegas, Diego Campillo; Jairo Torres, Diter Villalpando, Avilés Hurtado y Ángel Zaldívar.

América vs. Juárez: historial por Liga MX

Son pocos los enfrentamientos entre América y Juárez en la Liga MX. En el campeonato mexicano, se han enfrentado un total de 10 veces, con 6 triunfos para el América, 2 victorias para Juárez y 2 empates. El último partido entre ambos fue en el Clausura 2024, que culminó con victoria de 0-2 a favor de las ‘Águilas’ en condición de visitante, algo que esperan repetir en esta oportunidad para no quedarse puestos atrás en el campeonato local.