No cabe duda que el duelo más esperado de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX será el América vs. Monterrey. Ante ello, jugadores de ambas escuadras se han referido a este cotejo, el mismo que buscarán ganar a como dé lugar para lograr los objetivos trazados a inicios de campaña. Uno de ellos fue Rogelio Funes Mori, delantero de los ‘Rayados’, quien reveló que es motivante recibir a un equipo como las ‘Águilas’ debido a la grandeza que tienen en el balompié azteca.

Como bien sabemos, los ‘Rayados’ vienen de caer en la fecha 1 ante Santos Laguna y el partido contra América podría significar un envión anímico importante en caso sumen los tres puntos. Por ello, el atacante de Monterrey dejó en claro que vienen trabajando para lograr una victoria en el Estadio BBVA.

“Contra América va a ser un partido duro, difícil y en nuestra cancha tenemos que aprovechar nuestra localía, con nuestra gente, y seguir trabajando para poder tener los primeros tres puntos del torneo”, declaró Funes Mori en rueda de prensa.

Eso sí, el naturalizado mexicano se mostró alegre por volver a marcar gol con la camiseta de rayada luego de estar varios meses fuera de los terreno de juego a causa de una fuerte lesión.

Por otro lado, el argentino fue consultado sobre sus objetivos el Apertura 2022. En relación a ello, el ‘Mellizo’ dejó claro que busca estar físicamente bien y colaborar en lo que pueda con Monterrey, señalando que su objetivo principal no es el de quedar como goleador del torneo. “Estoy tranquilo, contento de que después de tanto tiempo volví a jugar, lo importante es estar bien físicamente, lo demás llega solo y si no llega no me voy a morir”, apuntó.

Como se recuerda, ante Santos Laguna, Rogelio anotó su quinto y sexto gol en la presente temporada, por lo que el delantero de la ‘Pandilla’ espera seguir aumentando sus registros en los siguientes 4 meses para tener ritmo y asegurar su puesto en la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.





