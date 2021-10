El América-Pumas es un enfrentamiento tradicional en la Liga MX y esto le trae gratos recuerdos a Ángel Reyna. El ex jugador del equipo ‘americanista’ recordó el año 2011 cuando se consagraron campeones en la Ciudad Universitaria. Además, contó que Pumas es como “un hijo” porque siempre salió victorioso. Además, las ‘águilas’ son favoritos a ganar este tipo de partidos.

“Siempre voy a ver al América ampliamente favorito, como quiera que sea el momento, el América siempre va a ser favorito en cualquier Clásico y no se diga contra los Pumas. Siempre lo he dicho, son mis hijos, les metí goles, ahí en su cancha me coroné como Campeón goleador. Voy a estar el domingo en el partido, voy a estar viendo una victoria del América”, señaló para el portal Récord.

Un recuerdo grato también lo lleva al Torneo Clausura 2017 cuando auriazules y azulcremas se enfrentaron en Ciudad Universitario. La victoria fue de 2-0 para los visitantes. En aquel marcador, Reyna se hizo presente y llegó a los 13 goles para convertirse en el máximo artillero del torneo.

“Que más les iba a doler que fuera metiéndoles gol en su cancha, coronándome campeón de goleo en su cancha, yéndoles a hacer la seña que siempre hacen como porra, y aparte, al término del partido ir a festejar con mi verdadera porra que era la del América que está ahí en la cabecera e irles entregar el campeonato de goleo a ellos. Eso es algo que, si le preguntas a todos los Pumas, aunque quieran nunca lo van a olvidar”, agregó.

Luego de aquel gol, la euforia se hizo presente en el estadio y como detalla Reyna, corrió hacia el pebetero olímpico ubicado en el estadio. En señal de burla festejó su tanto, algo que hizo por odio deportivo, pues no estaba de acuerdo en el ritual que los auriazules acostumbran a hacer previo a cada partido.





