Las críticas no faltaron. Mario Carrillo, técnico Campeón con las ‘Águilas’ en el 2005, fue entrevistado por el diario ‘Récord’ donde habló sobre sus impresiones en relación al duelo de ida por los cuartos de final entre América y Pumas por la Liguilla MX 2021. El ex estratega no dudó en mostrar su descontento por el actual juego de los de Coapa, afirmando que este mismo no es el que le corresponde por historia a los ‘Azulcremas’. Asimismo, aseguró que es inaceptable que defiendan de esa manera.

“No me gusta. Primero porque no es el América que yo viví, que yo respiré. Vengo de un América donde ‘Panchito’ Hernández y José Antonio Roca si ganábamos 4-0 nos regañaban porque teníamos que hacerlo 10-0 y si ganábamos 10-0 se molestaban porque teníamos que ganar por 15. Nos decían: ‘nosotros somos el América, nosotros tenemos que aplastar’, yo nací con otra historia y este América definitivamente no es ese”, aseveró Carrillo.

Y agregó: “Yo creo que hay que defenderse, pero nunca así. Históricamente América no puede jugar así, al margen de las formas América juega a ganar; Solari tiene que jugar de otra manera porque históricamente este equipo no juega así”.

Eso sí, el ex técnico recalco que para él las ‘Águilas’ estarán sí o sí en la semifinal de la Liguilla MX 2021, pese al estilo de juego de Santiago Solari, el cual ha sido el mismo desde que llegó a Coapa.

“Sí lo veo porque lo que mejor hace este América es marcar bien. No se espanten, todo el año ha jugado así, así fue líder general, así le ha funcionado. Solari no ha engañado a nadie, así lo contrataron, así juega y así ha ganado. Yo sí lo veo en la siguiente ronda salvo que se sublimen los Pumas que tienen que ir por el partido”, afirmó.

Por último, Carrillo mencionó que si los ‘Azulcremas’ desean obtener el título del Apertura 2021, deberán buscar el partido y no guardar demasiado respeto por el rival. “Universidad jugó como América, y América jugó como Universidad. América por historia tendría que jugar como Pumas se entregó buscando el partido, América tuvo demasiado respeto, se pasó de respeto hacia Pumas, pero jugó con el resultado a su favor, así está el formato y la verdad que Pumas hizo lo más que se pudo”, finalizó.





