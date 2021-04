América y Tigres (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | GRATIS) se miden este sábado 10 de abril en el marco del duelo correspondiente a una nueva jornada del Clausura 2021 de la Liga MX. Las ‘Águilas’ tienen una dura prueba en frente de cara al título del torneo, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo, horarios, y más desde las 21:05 horas en el Estadio Universitario, vía TUDN e Canal 5.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Depor.com te ofrece el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de América y Tigres UANL.

¿A qué hora juega América vs. Tigres?

Perú – 9:05 p.m.

México – 9:05 p.m.

Colombia – 9:05 p.m.

Ecuador – 9:05 p.m.

Bolivia – 10:05 p.m.

Venezuela – 10:05 p.m.

Chile – 10:05 p.m.

Paraguay – 10:05 p.m.

Argentina – 11:05 p.m.

Uruguay – 11:05 p.m.

Brasil – 11:05 p.m.

España – 4:05 a.m. (11 de abril)

El paraguayo Richard Sánchez, centrocampista de las ‘Águilas’ del fútbol mexicano, dijo este viernes que su compañero en el medio campo, el peruano Pedro Aquino, lo potencia en ofensiva. El jugador de 25 años es una de las brújulas en ataque del América de Santiago Solari que se encuentra en el segundo lugar de la tabla.

“Me tocó compartir con Guido (Rodríguez) y me sentía cómodo porque me pedía que me soltara, que él se quedaba atrás. Ahora me toca compartir con Pedro, creo que tiene las mismas características que Guido porque también me pide que me suelte y me da confianza de ir adelante”, explicó en conferencia de prensa.

En el torneo, Sánchez acumula dos goles y tres asistencias que han servido para comandar victorias del América. En la octava y decimotercera jornadas anotó y asistió en los triunfos por 2-0 ante el Pachuca y por 2-1 ante el Necaxa, respectivamente.

Sánchez señaló que la llegada de Solari al América le hizo bien al grupo porque a su parecer se necesitaba un cambio después de pasar tres años al mando del estratega Miguel Herrera. ”Cada técnico tiene su forma de jugar, ahora se hizo un cambio completo, una alineación nueva y eso nos ayudó bastante a crecer y a que cada jugador rinda y pase por un gran momento”, expresó.

Sánchez describió al América de Solari como una “familia” que entiende lo que su entrenador quiere que haga en el terreno de juego. ”Tenemos una sana competencia dentro y fuera de la cancha. Somos una familia, estamos más que unidos, y eso se nota en la cancha y en la tabla”, comentó.

El paraguayo dijo estar ansioso por volver a jugar con público en un estadio cuando el América visite este sábado a los Tigres UANL en la decimocuarta jornada del Clausura. ”Tigres es un gran rival, va a haber público y eso nos motiva a nosotros. Estoy ansioso por jugar ese partido y ganar esos tres puntos”, finalizó.

América vs. Tigres: alineaciones probables

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Jesús Dueñas, Diego Reyes, Carlos Salcedo, Aldo Cruz; Luis Quiñones, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino; André-Pierre Gignac, Carlos González.

América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Jorge Sánchez, Richard Sánchez, Pedro Aquino, Mauro Lainez, Álvaro Fidalgo, Giovani Dos Santos, Roger Martínez.