El Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León será el escenario para un emocionante enfrentamiento entre Tigres y América en el cierre de la tercera jornada del Apertura 2024 de la Liga MX el miércoles 17 de julio a partir de las 22:00 horas (tiempo del centro de México). Consulta en este artículo los horarios por país, dónde televisan el encuentro y cómo ver en señal abierta este esperado enfrentamiento.

Las ‘Águilas‘ del América, dirigido por el brasileño André Jardine, sumó sus primeros tres puntos del torneo con una convincente victoria por 3-1 sobre Querétaro. A pesar de la victoria, Jardine reconoce aspectos por mejorar en su escuadra. «Estamos en busca de la precisión a la que estamos acostumbrados y también tenemos que mejorar en los pases más profundos y en la velocidad», acotó.

Por otro lado, los auriazules, bajo la dirección del serbio Veljko Paunovic, empató 1-1 con Atlas, con lo que suma cuatro puntos. El técnico europeo expresó los avances de su equipo para lograr la intensidad física y el estilo de juego deseados para los Tigres. «El equipo está creciendo, está mejorando, veo muchas mejoras en la que queremos jugar. Técnica y tácticamente estamos sólidos», añadió.

¿Cómo ver América vs. Tigres por la Liga MX Apertura 2024?

Fecha: Miércoles, 17 de julio de 2024

Miércoles, 17 de julio de 2024 Lugar: Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León Hora: 10:00 p.m. horario de México / 0:00 a.m. del jueves 18 de julio (ET) / 9:00 p.m. del miércoles 17 de julio (PT)

10:00 p.m. horario de México / 0:00 a.m. del jueves 18 de julio (ET) / 9:00 p.m. del miércoles 17 de julio (PT) Canal TV: Azteca Siete y Canal 5 (México) / TUDN y FOX Sports (USA)

Azteca Siete y Canal 5 (México) / TUDN y FOX Sports (USA) Streaming: Televisa Deportes y TV Azteca Deportes (México) / fuboTV y FOX Sports Play (USA)

¿A qué hora juega América vs. Tigres por la Liga MX Apertura 2024?

El partido América vs. Tigres podrás vivirlo a partir de las 10:00 p.m. tiempo del centro de México desde el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este es el horario de inicio pactado para el enfrentamiento por la jornada 3 del Apertura 2024 de la Liga MX. Mantente atento a la programación local para que no te pierdas este encuentro.

¿A qué hora ver América vs. Tigres desde Estados Unidos?

Si te encuentras en los Estados Unidos, el partido de América vs. Tigres iniciará a partir de las 0:00 a.m. del jueves 18 de julio (ET). Además, aquí te dejamos con los horarios en diversas ciudades de los USA para que no te pierdas el inicio de este duelo de pronóstico reservado entre azulcremas y auriazules.

Horarios América vs. Tigres Ciudades de Estados Unidos 0:00 a.m. del jueves 18 de julio (ET) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 11:00 p.m. del miércoles 17 de julio (CT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 10:00 p.m. del miércoles 17 de julio (MT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 9:00 p.m. del miércoles 17 de julio (PT) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿En qué canales ver América vs. Tigres en vivo?

La transmisión del partido América vs. Tigres va por Azteca Siete y Canal 5 (México) en territorio mexicano. Estas son las señales de TV abierta donde podrás ver el partido de la tercera fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, mientras que en señal de paga en cableoperadores como SKY, Izzi, Megacable, Dish y Total Play va por las televisoras mencionadas anteriormente.

¿Dónde ver online América vs. Tigres por la Liga MX Apertura 2024?

Mira el juego América vs. Tigres por las app oficial de Televisa Deportes (TUDN) para Android / iOS o en la página web https://www.tudn.com/. Además, si vives en Estados Unidos, no te pierdas del encuentro por Fubo y FOX Sports Premium.

América vs. Tigres: posibles alineaciones

Posible XI de América: Luis Malagón; Israel Reyes Romero, Ramón Juárez Del Castillo, Néstor Araujo, Cristian Calderón; Javairô Dilrosun, Erick Sánchez, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo; Henry Martín, Alejandro Zendejas.

Luis Malagón; Israel Reyes Romero, Ramón Juárez Del Castillo, Néstor Araujo, Cristian Calderón; Javairô Dilrosun, Erick Sánchez, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo; Henry Martín, Alejandro Zendejas. Posible XI de Tigres: Carlos Felipe Rodríguez; Jesús Angulo, Diego Antonio Reyes, Guido Pizarro, Javier Aquino; Rafael Carioca, Fernando Gorriarán; Francisco Sebastián Córdova, Juan Brunetta, Jonathan Herrera; Nicolás Ibáñez.