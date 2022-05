Para Tigres, el panorama se muestra muy complicado y perder por 3-0 en la ida ante Atlas parece complicar mucho más sus chances de clasificar a la final del Torneo Clausura 2022 por la Liga MX. Una de las armas en ataque del equipo, André-Pierre Gignac busca romper esta estadística negativa para clasificar al equipo felino. El francés publicó un mensaje de Michael Jordan en sus redes sociales como parte de la previa.

“He perdido más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito”, es la frase del basquetbolista que fue compartida en redes sociales por el jugador de Tigres que confía en conseguir la remontada ante Atlas tras perder por 3-0 en la ida.

No baja los brazos: Gignac se inspira en Michael Jordan para la remontada de Tigres ante Atlas. (Instagram)

Gignac fue el goleador del Clausura 2022 con 11 anotaciones, pero no se ha encontrado con el gol en los últimos cinco partidos. Ya que la última ocasión que anotó fue en la Jornada 14 contra Toluca, después se fue en cero contra Necaxa, América, la serie contra Cruz Azul de Cuartos de Final y la Semifinal de Ida ante Atlas donde no ha podido hacerse presente.

Tigres busca anotar 3 goles o más a Atlas

Para Tigres, no será nada fácil el encuentro de este fin de semana por las semifinales. El equipo dirigido por Diego Cocca no ha perdido por tres goles de diferencia hace 75 partidos con el argentino en la banca de suplentes. Este reto ha sido tomado por Miguel Herrera quien confía en lograr este objetivo.

“Siempre hay una primera vez, si hace mucho que (Atlas) no caen por muchos goles siempre hay una primera vez”, aseguró ‘El Piojo’, apenas se le recordaron los antecedentes que debe remontar. Atlas sí ha recibido tres goles con Cocca, pero también anotó; por ejemplo, la Final de Ida del Torneo Apertura 2021 ante el León, ahí en el Estadio Nou Camp el marcador fue 3-2 a favor de La Fiera; desde entonces no han habido tres goles en la portería atlista con cualquier marcador.

La única excepción de este dato es que sí han recibido tres goles, pero en instancia final porque la Final de Ida del Torneo Apertura 2021 ante el León, ahí en el Estadio Nou Camp el marcador fue 3-2 a favor de La Fiera; sin embargo, lo remontaron en la final de vuelta para ser campeones.





