André-Pierre Gignac, futbolista de los Tigres UANL, se ha perdido las primeras siete fechas del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX con el cuadro ‘Felino’. Ahora, en una conferencia de prensa, el delantero tocó el tema de la Gignac-dependencia, misma que desestimó al asegurar que no es ‘Superman’.

“Nunca creí en la dependencia de un solo jugador, no es verdad, no soy Superman, pero soy un finalizador. El equipo lo está haciendo bien y espero entrar bien. Contra Atlas tuvimos nuestras oportunidades, pero estoy muy ilusionado con lo que han hecho”, mencionó el francés.

Tras la baja del ariete, Nicolás López tomó el rol como goleador en este certamen y es el actual líder de goleo con seis anotaciones, por lo que Dédé espera que el charrúa culmine el campeonato como líder en la tabla de artilleros. Por ello, Gignac ha decidido cederle los penales para que aumente su cuota.

“Por el momento que vive Nico, lo sabíamos, anteriormente en los torneos, el pasado metió tres dobletes, nos sacó de situaciones complicadas, su zurda es increíble. El momento de Nico, le deseo que termine el goleador de torneo y más. Le dije que le dejaría los penales para que termine como goleador”, agregó.

El ‘Bomboro’ espera estar presente en la Jornada 8, donde Tigres se enfrentará ante Club León. Debido a esto, ha decidido no descansar este fin de semana para acelerar su proceso de recuperación, logrando unirse a los entrenamientos con el resto de sus compañeros el lunes. Estos últimos si tendrán el sábado y domingo libres.

Por otro lado, el atacante también tuvo elogios para el DT Miguel Herrera, quien reemplazo al brasileño ‘Tuca’ Ferreti tras su salida.

“La comunicación de Miguel me gusta, siempre está comunicándose con los jugadores, dice las cosas de frente. Desde el inicio tuvimos una buena relación. Yo no tengo ego, me pongo a las órdenes del entrenador, nunca tuve problemas con Miguel”, finalizó.





