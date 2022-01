Ángel Sepúlveda, actual jugador de Querétaro, parece no haber tenido una buena época en su paso por Chivas de Guadalajara. El mexicano habló fuerte sobre su etapa con el ‘rebaño sagrado’ y aclara que no fue la mejor experiencia debido a la alta presencia de egos en el camerino que parecían quitarle oportunidad de ser titular o tener más minutos en el equipo.

“El vestidor de Chivas puro jugador mexicano, te voy a decir algo, no es el mejor vestidor, en su momento me tocaron muchos egos porque no decirlo de esa manera, hay presión, es un equipo grande del futbol mexicano todas esas cosas te pueden jugar en contra”, dijo para W Deportes Radio.

Además, Sepúlveda se encargó de comentar que las diferencias no fueron solo con el equipo, si no también con el director técnico y parece haber tenido una especie de “cortocircuito”, lo cual lo dejó con menos oportunidades de mostrarse en el club mexicano.

“Yo sentí que tuve la oportunidad y no me la dieron, llegó Cardozo y la verdad es que no compaginamos, no nos gustamos los dos y eso afectó. Estuve cerca de contestarle y de no terminar el entrenamiento por falta de respeto por parte de él, yo me mantuve, pero me quedé con la espinita”, agregó.

“No quería decirlo, pero SI, sencillamente porque no lo disfruté, no fui feliz, no me dieron los minutos que merecía, no tuve el tiempo que yo entrené, que yo pelee, era un sueño que quería cumplir y ahora ya quedó atrás, ahora estoy feliz y enfocado en Querétaro”, finalizó en entrevista.





