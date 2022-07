La Liga MX no se detiene y Apertura 2022 comienza a tomar forma, tras haberse jugado cuatro jornadas del torneo mexicano, donde Monterrey, Toluca y Tigres lideran la tabla de posiciones, mientras Atlas, Cruz Azul y América tienen la obligación de sumar para nos perderles el paso. Y, como en casa semana, la casa de apuestas ‘Betano’ actualizó su web con las cuotas de todos los partidos de la quinta fecha. ¡No te las pierdas!

De acuerdo a lo programado por el calendario de la Liga MX, la jornada 5 del Apertura 2022 de la Liga MX arrancará este martes 26 de julio con una maratónica programación de cinco partidos, donde Atlas y ‘Xolos’ chocarán a las 7:00 p.m., y a la misma hora, los Rayados se medirán ante Pumas, mientras Juárez hará lo propio contra los Tigres de la UANL.

Eso no es todo, dos horas más tarde, San Luis recibirá a la ‘Máquina’ de Cruz Azul, que urge de un triunfo en el Alfonso Lastras. Asimismo, los ‘Diablos Rojos’ de Toluca visitará a la ‘Fiera’ en Guanajuato. La jornada se cerrará el miércoles con el Querétaro vs. Chivas, a las 7:00 p.m., y Necaxa vs. Pachuca chocarán a las misma.

CUOTAS DE ‘BETANO’ POR LIGA MX

FECHA PARTIDO 1 x 2 26/07/2022 Atlas vs. Tijuana 1.75 3.65 4.90 26/07/2022 Monterrey vs. Puebla 1.75 3.85 4.50 26/07/2022 Juárez vs. Tigres 3.45 3.30 2.18 26/07/2022 Atlético San Luis vs. Cruz Azul 2.52 3.15 2.95 26/07/2022 León vs. Toluca 1.91 3.80 3.80 27/07/2022 Necaxa vs. Pachuca 2.87 3.20 2.55 27/07/2022 Querétaro vs. Chivas 2.87 3.20 2.57 27/07/2022 Pumas vs. Mazatlán 1.75 3.75 4.70

Tabla de posiciones del torneo Apertura 2022 de la Liga MX

¿Cuál es el formato de competencia de la Liga MX?

El formato del torneo será se mantendrá México y se jugarán 17 fechas, en donde12 mejores equipos pasarán a la siguiente ronda. Allí, del 1 al 4 puesto irán directo a Liguilla y del 5 al 12 disputarán el repechaje para entrar a la ‘Fiesta Grande’, la cual consta de cuartos de final, semifinal y final, la misma que será de ida y vuelta.

¿Cuántas fechas dobles tendrá el Apertura 2022 de la Liga MX?

La acción del Apertura estará muy apretada entre la Liga MX y las fechas FIFA de preparación para el Mundial de Qatar, por lo que el torneo contará con tres fechas con jornada doble, las cuales se jugarán en la fecha 5 (26, 27 y 28 de julio), en la 9 (16 y 17 de agosto) y en la 13 (6, 7 y 8 de septiembre).

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2022?

La gran final del Apertura 2022 será de ida y vuelta y se jugará el primer partido el 27 de octubre y la vuelta, será el 30 de octubre, tres semanas antes del arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022, programado para el 21 de noviembre.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR