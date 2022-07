El fútbol mexicano regresó con todo, dejando increíbles partidos para alegría de sus millones de aficionados. Luego de dos jornadas llenas de sorpresas, la casa de apuestas ‘Betano’ actualizó su web con las cuotas de todos los partidos de la fecha 3, donde Puebla y Pachuca buscarán extender su gran inicio en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Así como también el Atlas tratará de saldar cuentas con el Cruz Azul.

De acuerdo a lo programado por el calendario de la Liga MX, la tercera jornada del fútbol mexicano inició antes de los acostumbrado, pues América consiguió un triunfado agónico ante Toluca en el Estadio Azteca el último miércoles 15 de julio. Sin embargo, la mayoría de la fecha se jugará este fin de semana y aquí te lo detallamos.

De arranque, el Puebla vs. León será nuestro platillo del ‘Viernes Botanero’ en México, partido que se jugará en Estadio Cuauhtémoc, desde las 19:00 horas de la Cuidad de México. Mientras FC Juárez y Querétaro se enfrentarán más tarde: a las 21:05 horas, en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Para el sábado, Atlas y Cruz Azul nos regalarán el ‘plato fuerte de la jornada’, desde las 17:00 horas. Compromiso donde los ‘Zorros’ buscarán cobrarse una revancha tras la Supercopa de la Liga MX y la ‘Máquina’ es la amplia favorita en ‘Betano’ para llevarse el triunfo. Mientras que las Chivas visitarán a Santos, a las 19:05 horas.

Asimismo, el domingo se llevarán a cabo tres partidos: Pumas vs. Necaxa (12:00 horas), Atlético San Luis vs. Monterrey (17:00 horas) y Tigres vs Tijuana (19:00 horas). Y Pachuca y Mazatlán cerrarán la actividad de la jornada 3 el lunes a las 19:00 horas.

CUOTAS DE ‘BETANO’ POR LIGA MX

FECHA PARTIDO 1 x 2 15/07/22 Puebla vs. León 2.40 3.35 3.00 15/07/22 Juárez vs. Querétaro 2.35 3.30 3.10 16/07/22 Atlas vs. Cruz Azul 2.30 3.25 3.25 16/07/22 Santos vs. Chivas 2.37 3.25 3.10 17/07/22 Pumas vs. Necaxa 2.10 3.35 2.65 17/07/22 Atlético San Luis vs. Monterrey 3.35 3.35 2.22 17/07/22 Tigres vs. Tijuana 1.50 4.30 6.80 18/07/22 Pachuca vs. Mazatlán 1.53 4.15 6.40

¿Cuál es el formato de competencia de la Liga MX?

El formato del torneo será se mantendrá México y se jugarán 17 fechas, en donde12 mejores equipos pasarán a la siguiente ronda. Allí, del 1 al 4 puesto irán directo a Liguilla y del 5 al 12 disputarán el repechaje para entrar a la ‘Fiesta Grande’, la cual consta de cuartos de final, semifinal y final, la misma que será de ida y vuelta.

¿Cuántas fechas dobles tendrá el Apertura 2022 de la Liga MX?

La acción del Apertura estará muy apretada entre la Liga MX y las fechas FIFA de preparación para el Mundial de Qatar, por lo que el torneo contará con tres fechas con jornada doble, las cuales se jugarán en la fecha 5 (26, 27 y 28 de julio), en la 9 (16 y 17 de agosto) y en la 13 (6, 7 y 8 de septiembre).

¿Cuándo se juega la final del Apertura 2022?

La gran final del Apertura 2022 será de ida y vuelta y se jugará el primer partido el 27 de octubre y la vuelta, será el 30 de octubre, tres semanas antes del arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022, programado para el 21 de noviembre.





