Ariel Holan no pasa el mejor momento en León y este fin de semana presentó su renuncia ante la directiva. Sin embargo, este pedido de salida no fue aceptado por lo que deberá de mantenerse como entrenador de ‘La Fiera’ lo que resta del torneo de Liga MX. Los dirigentes han definido su confianza en el argentino que los vio llegar a una final la temporada pasada, pero no ha empezado con el pie derecho.

De acuerdo a información de Israel Romo de TUDN, el estratega argentino mostró su dimisión como acto de caballerosidad tras la goleada propinada por Tigres el pasado sábado por 0-3 en casa que no los deja muy bien posicionados en la Liga MX.

El León registra dos descalabros consecutivos: el pasado martes cayó 3-0 en su visita al Seattle Sounders, dentro del juego de ida de los cuartos de final de la Concachampions, y este sábado no pudieron ganar cayendo con un marcador idéntico en su partido ante Tigres.

En estos momentos el León marcha en la sexta posición de la tabla general de la Liga MX con 15 puntos, producto de cuatro triunfos, tres empates y tres derrotas, con 9 goles a favor y 10 en contra. La próxima fecha visitará a Mazatlán y a mitad de semana se mide ante Seattle Sounders.

Cabe recordar que Ariel Holan llegó al Club León para el Apertura 2021 en sustitución de Nacho Ambriz. Su primer partido oficial fue Campeón de Campeones donde cayó ante Cruz Azul. Sin embargo, luego ganó la Leagues Cup ante Seattle Sounders para tener su primer título con ‘la fiera’.

