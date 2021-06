La Copa América se está jugando actualmente en Brasil, y el torneo tiene a jugadores de los que ya se está hablando en México para el próximo mercado de pases, como Arturo Vidal, quien ya no continuará en el Inter de Milán de la Serie A, y es de gran interés en el elenco de Coapa.

A raíz de la gran amistad que tiene con su compatriota Iván Zamorano, la atracción del volante por la institución azulcrema se hizo cada vez mayor. Hace unos días el propio Presidente Deportivo del club desmintió la posible llegada del chileno, puesto que actualmente no tienen los recursos para fichar a un futbolista de tal categoría.

“No hemos tenido contacto. No podemos pagar una transferencia así; puede que el Inter no quiera nada, pero es caro. Vidal no jugará aquí en la próxima temporada”, mencionó Santiago Baños.

Sin embargo, este lunes la Selección Chilena debutó en el torneo continental, donde empató 1-1 contra la ‘Albiceleste’. Al final del partido, la prensa mexicana no dudó en preguntarle sobre su posible llegada a la Liga MX, a lo que el centrocampista respondió: “Quiero jugar en América , me encantaría ir, pero necesito que el interés sea de las dos partes”, manifestó.

Si bien es cierto, los directivos de la escuadra saben que será muy difícil pagar el fichaje del jugador, pero el deseo del chileno está presente y la afición espera que los dirigentes se pongan rápidamente en contacto con él. Recordemos que Miguel Layún aceptó una reducción de su sueldo para llegar a las ‘Águilas’, y aunque seguramente querrá ganar lo mismo que en Italia, se espera que suceda algo parecido.

No obstante, la llegada de Vidal al torneo mexicano es difícil pero no imposible, pues las intenciones del club de Coapa importarán mucho. En caso se concrete, no cabe duda que sería una ‘bomba’ en el Draft de la Liga MX.

