Atlas vs. Monterrey se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV: sigue el juego de vuelta de cuartos de final del Apertura 2021 de Liga MX, este sábado 27 de noviembre desde las 10:05 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+, ESPN, TUDN y TV Azteca. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el empate sin goles en el BBVA Bancomer, Atlas, que tiene en sus filas al peruano Anderson Santamaría, y Monterrey definirán en Guadalajara a unos de los semifinalistas del campeonato mexicano. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jalisco.

Atlas vs. Monterrey: horarios del partido y canales

México - 9:05 p.m. - Star+, ESPN2 Norte, TUDN y TV Azteca

Perú - 10:05 p.m.

Ecuador - 10:05 p.m.

Colombia - 10:05 p.m.

Bolivia - 11:05 p.m.

Venezuela - 11:05 p.m.

Paraguay - 0:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

Chile - 0:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

Argentina - 0:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

Uruguay - 0:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

Brasil - 0:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

España - 4:05 a.m. (domingo 28 de noviembre)

Dirigidos por el argentino Diego Cocca, los ‘Zorros’ salieron ilesos de su visita a Monterrey, donde demostraron por qué tuvieron la mejor defensa de la fase regular con 10 goles aceptados (al igual que el América).

“Realmente, en cuanto al posicionamiento del equipo en la cancha, a la presión, no replegarnos, no darle la pelota al rival, hicimos un buen partido, porque jugar contra este rival con grandes jugadores, los presionamos bien, entonces me voy conforme”, analizó Coca, luego del encuentro.

Por otro lado, el guía de Atlas destacó la actitud de su equipo: “No fuimos muy precisos, sus jugadas claras las pudimos evitar, nos complicaron en algunas opciones, pero el partido fue parejo, nos plantamos con personalidad, pero me voy conforme”.

Para avanzar a la siguiente etapa, Atlas debe ganar, aunque el elenco rojinegro también podría alcanzar su objetivo si empata en Monterrey. Porque, si bien en el marcador global estaría igualado, su posición en la fase regular (2°) lo ayudaría.

“Los Clubes vencedores en los partidos de Cuartos de Final serán aquellos que en los dos juegos anoten el mayor número de goles, criterio conocido como MARCADOR GLOBAL. De existir empate en el número de goles, la posición se definirá a favor del Club que haya obtenido una mejor posición en la Tabla General de Clasificación al término de la Jornada 17 del respectivo Torneo”, dice el reglamento de la Liga MX.

Monterrey, liderado por su goleador Rogelio Funes Mori, intentará conseguir el pase a semifinales para seguir soñando con alzar la copa.

“Es muy difícil hacerle daño al Atlas. No queda otra que no sea ganar, estamos a 90 minutos de pasar la eliminatoria”, advirtió el estratega de los ‘Rayados’.

Atlas vs. Monterrey: últimos enfrentamientos

Monterrey 0-0 Atlas

Atlas 2-1 Monterrey

Atlas 0-2 Monterrey

Monterrey 1-1 Atlas

Monterrey 2-0 Atlas

Atlas 2-0 Monterrey

Monterrey 3-1 Atlas

Atlas 0-1 Monterrey

Monterrey 4-1 Atlas

Atlas 1-2 Monterrey

Atlas vs. Monterrey: probables alineaciones

Atlas: Vargas, Angulo, Nervo, Santamaría, Reyes, Barbosa, Márquez, Rocha, Torres, Quiñones y Furch. DT: Diego Cocca.

Monterrey: Andrada, Moreno, Gallardo, Vegas, Aguirre, Kranevitter, Ortíz, Meza, González, Rodríguez, Funes Mori. DT: Javier Aguirre.





