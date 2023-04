Desde Jalisco, Atlas vs. Pachuca EN VIVO se verán las caras en la fecha 15 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Los rojinegros no la pasan nada bien en este campeonato y aún no ingresan a zona de clasificación para las liguillas finales, a falta de solo 3 jornadas para el cierre de la fase regular. Vienen de empatar 1-1 contra Juárez y una realidad contraria es la que vive su rival, Pachuca, quien marcha quinto con 25 puntos y goleó a Santos 1-4 como visitante en la fecha pasada. Sigue la transmisión desde las 17:00 horas vía Afizzionados y ViX Plus.

Atlas vs. Pachuca: posibles alineaciones

Hernández; Barbosa, Nervo, Robles, Santamaría, Reyes; Herrera, Rocha, Márquez; Furch y Quiñones. Pachuca: Ustari; Álvarez, Cabral, Martínez, Isaís; Sánchez, Chávez: Arango, Figueroa, Hurtado; De La Rosa.

Atlas vs. Pachuca EN VIVO se enfrentan por Liga MX | Video: Atlas