Atlas vs. Pachuca se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la final de ida de la Liguilla del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX desde el Estadio Jalisco. Este compromiso está pactado para las 9:00 p.m. y será el primer capítulo para definir al nuevo monarca del fútbol mexicano. Los ‘Rojinegros’ dejaron en el camino a Tigres UANL, mientras que los ‘Tuzos’ eliminaron sin problemas al Club América. Revisa los horarios del partido y canales de TV en la siguiente nota de Depor.

Luego de haber ganado en la ida con goles de Julio Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones, todo hacía pensar que Atlas de Guadalajara se llevaría por delante al Tigres UANL en el Estadio Universitario de Nuevo León. Sin embargo, los ‘Felinos’ opusieron una dura resistencia antes de ser doblegados en los minutos finales.

André-Pierre Gignac salió encendido en el segundo tiempo y luego de una ráfaga de goles que nadie vio venir, los dirigidos por Miguel Herrera se pusieron 4-1 arriba en Nuevo León y 5-5 en el global. Su mejor ubicación en la tabla de posiciones de la etapa regular les estaba dando el pase a la gran final, no obstante, el destino les tendría preparado una sorpresa de último minuto.

El árbitro César Arturo Ramos Palazuelos, apoyado en el VAR, cobró un penal a favor de los de Diego Cocca y Aldo Rocha lo canjeó por gol para decretar el 4-2 definitivo en el ‘Volcán’, poniendo el global nuevamente a favor de los visitantes. Nada más pasaría de ahí en adelante y Atlas firmaría su clasificación a la gran final, donde defenderán el título que consiguieron en el Apertura 2021.

“No hubo uno que no dejara todo en la cancha, la predisposición de (Anderson) Santamaría que jugó con la nariz rota todo el tiempo, el liderazgo de Nervo, Rocha que no para de correr, Abella sigue creciendo, Julián (Quiñones) y Julio (Furch) que son impresionantes, lo de Aníbal (Chalá) que está en fuego. Así que feliz, orgulloso, contento, pero con los pies en la tierra. El jueves ya pensamos en la vuelta que será durísima en Monterrey. No se gana una semifinal 3-0 todos los días, así que quiero felicitar a mis jugadores”, comentó Cocca en la conferencia de prensa postpartido.

“Lógicamente el mérito es de los protagonistas, los jugadores. Me pone muy orgulloso porque este equipo me emociona, no para de correr, de ir para adelante. Hoy fuimos contundentes, me siento muy orgulloso, me siento identificado. Ustedes deben analizar, yo solo soy el técnico de unos jugadores que vuelcan la idea que uno tiene. Me siento identificado con mis jugadores”, agregó el estratega argentino.

Atlas vs. Pachuca: horarios del partido

México: 9:00 p.m.

Perú: 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

Chile: 11:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Pachuca, a diferencia del Atlas, tuvo una llave bastante cómoda ante el Club América. Los dirigidos por Guillermo Almada rescataron un valioso empate 1-1 en su visita al Estadio Azteca, con la consigna de definir todo en el Estadio Hidalgo.

Y así fue: con un contundente 3-0 ante su gente, los ‘Tuzos’ armaron la fiesta ante su gente y las ‘Águilas’ se despidieron sin gloria de la Liguilla del Clausura 2022. Romario Ibarra anotó un doblete y Erick Sánchez completó la paliza al América.

“Tenemos sensaciones positivas, por el rival y lo complicado de la serie. El marcador refleja otra cosa, son un accidente, hubo paridad. Iniciamos un poco distraídos pero nos metimos e hicimos un gran encuentro, la lucha de nuestros jugadores. Nos llevamos una victoria reconfortante”, comentó Almada tras conseguir su pase a la gran final.

“Atlas viene haciendo las cosas bien, con un estilo complicado, con buenos futbolistas y un gran entrenador, pero les digo a los jugadores que disfruten el resultado. Debemos seguir con los pies en la tierra, con humildad, son los dos partidos más importantes del año; tenemos confianza en el juego, en los jugadores, y debemos seguir por esa línea”, puntualizó el estratega uruguayo, reconocimiento que se enfrentarán a un digno y duro rival.

Atlas vs. Pachuca: canales de TV

Este partido, que se disputará en el Estadio Jalisco desde las 21:00 horas, se podrá ver a través de las señales televisivas de TUDN, Afizzionados, Canal 5 y Azteca 7. El ganador del compromiso dará un paso importante para definir al campeón del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

Atlas vs. Pachuca: posibles alineaciones

Atlas: Camilo Vargas; Santamaría Nervo, Aguilera; Rocha, Zaldívar, Reyes; Abella, Chalá; Furch y Quiñones.

Camilo Vargas; Santamaría Nervo, Aguilera; Rocha, Zaldívar, Reyes; Abella, Chalá; Furch y Quiñones. Pachuca: Óscar Ustari, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Miguel Tapias, Daniel Aceves, Luis Chávez, Romario Ibarra, Víctor Guzmán, Erick Sánchez, Avilés Hurtado, Nicolás Ibáñez.

