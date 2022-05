Nicolás Ibáñez se ha erigido como el jugador más importante del Pachuca a lo largo del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, pues además de haber marcado 14 goles y servido 2 asistencias, el delantero argentino ha sido un constante apoyo para sus compañeros cada vez que ha tenido que cumplir labores secundarias para la generación de jugadas de peligro. Con 27 años el exSanLuis disputará su primera final en el fútbol azteca y a pocas horas del duelo de ida ante el Atlas, dejó sus impresiones sobre cómo se podría desarrollar esta picante definición.

“Va a ser un partido durísimo, ellos también han hecho un gran torneo, entonces estará muy parejo y se va a terminar definiendo en los detalles. Tenemos que estar muy concentrados y tratar de hacer un partido perfecto”, comentó el también exGimnasia Esgrima y La Plata en diálogo con ‘Marca’.

Asimismo, dio detalles del ambiente que viven los ‘Tuzos’ previo al enfrentamiento ante los de Guadalajara, tomando en cuenta que no pasaron mayores problemas para dejar en el camino al Club América en las semifinales al doblegarlos pr un global de 4-1.

“Estamos muy contentos, muy motivados, era lo que nos propusimos en la pretemporada cuando llegó el profe Almada, estamos disfrutando el momento y preparándonos al máximo para el jueves”, manifestó ‘Nico’.

“Favoritos no, esto es una final, Atlas es el último campeón, así que no somos favoritos, sabemos que tenemos que trabajar durísimo para poder hacerlo. Será un partido muy trabado y de mucho roce”, acotó Ibáñez, dejando en claro que en Pachuca no se sienten favoritos pues el Atlas será un duro rival pues por algo están en la misma instancia que ellos.

“Presión no hay, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos muy confiados en el trabajo que venimos haciendo. Los dos equipos vamos a intentar salir a ganar y a hacer el juego de cada uno. Se vio en el torneo, él potenció a los jugadores porque prácticamente somos el mismo equipo del torneo anterior y desde que llegó se convencieron todos para llevar la idea que trajo a cabo”, puntualizó el ariete.

¿Cómo se jugará la definición del Clausura 2022?

La definición del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX se definirá en dos partidos. El primero se jugará en el Estadio Jalisco a las 21:00 horas del jueves 26 de mayo, donde Atlas abrirá de local. Finalmente, todo culminará el domingo 29 en el Estadio Hidalgo, donde el Pachuca cerrará ante su gente desde las 20:10 horas.





