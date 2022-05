Atlas se encuentra atravesando un gran momento y lo ha demostrado al colocarse entre los 4 equipos semifinalistas del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX. Los ‘Zorros’ se acercan nuevamente al título y esto emociona a todos los aficionados y jugadores del cuadro ‘Rojinegro’. Ahora, una de sus figuras, Julio César Furch, no dudó en ocultar las ganas por lograr un histórico Bicampeonato vistiendo la camiseta del elenco de Guadalajara.

El rival de la escuadra de Diego Cocca será Tigres, otro de los mejores del balompié azteca. Pese a ello, el atacante argentino consideró que en su club ya se deben de acostumbrar a estar siempre peleando títulos.

“Tigres sabemos lo que es, es un rival muy fuerte, que creo que tiene uno de los mejores planteles de México, grandes jugadores que tienen mucho tiempo en la Liga, compitiendo y ganando títulos, siempre de muy buena manera, somos conscientes del rival que vamos a enfrentar, es un equipo que ha estado peleando campeonatos, nosotros también queremos acostumbrarnos a eso”, señaló.

Y añadió: “Pasamos una etapa difícil en Cuartos, ahora las Semifinales serán igual o más duras que los Cuartos, pero para volver a ser campeón, hay que ganarle a los mejores y ganarle al que sea. Ganarle a Tigres será algo muy bueno en lo anímico para llegar a la Final y conseguir el Bicampeonato, sería el sueño de todos. Primero se pensaba en un campeonato y ahora se piensa en dos”.

Viene con molestias físicas

Eso sí, a pesar del éxito de Atlas, Furch vive una Liguilla distinta, puesto que si bien le da para pelear y ser de los mejores en la cancha, el jugador aseguró que no se siente al 100 por ciento a nivel físico.

“Tenía un golpe en la espalda y otro en una de las piernas, sí me ha costado un poco el tema físico, creo que la Liguilla pasada llegué en mejores condiciones, esto por más que se me haya dado o no el gol, en lo físico me está faltando un poco, no me alcanza para completar los 90 minutos, siento algunos calambres, que nunca me había pasado”, mencionó.

Por último, en relación al rival, el ariete sabe lo que pesa Tigres en condición de local, y más aún en una serie que se definirá el sábado en el Estadio Universitario. “El apoyo será fundamental en ciertos momentos de partido que es importante para nosotros, pero en la Liguilla pasada hemos jugado bien de visitante, hemos ganado de esta forma, con Chivas ganamos así, jugamos igual los 180 minutos, ahora nos toca empezar en casa y sacar ventaja será fundamental, la gente está comprometida con el equipo y valora lo hecho el torneo pasado”, finalizó.





