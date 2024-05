¡Vive la definición del Clausura 2024 de la Liga MX! América vs. Cruz Azul EN VIVO se enfrentan este domingo 26 de mayo vía Canal 5 a partir de las 7:00 p.m., en lo que será el encuentro decisivo para saber qué equipo se quedará con la corona de este vibrante campeonato, que ha sido uno de los mejores de los últimos años y en donde las ‘Águilas’ podría ser los nuevos bicampeones del fútbol mexicano, algo que no se consigue desde el Clausura 2021 con Atlas. Sin embargo, la ‘Máquina’ quiere arruinarle la fiesta a los azulcremas y prometen dar la vuelta en su campo, algo que no terminó ocurriendo en la final del 2018 cuando cayeron 0-2 en el juego de vuelta en el Azteca.

En el duelo de ida, Cruz Azul se puso adelante en el marcador apenas a los 9 minutos con un gol de penal de Uriel Antuna, tras una inocente falta de Luis Ángel Malagón. Sin embargo, el América no dejaría pasar mucho tiempo para que las acciones se vieran igualadas y tras una gran jugada colectiva, Henry Martín brindó una genial asistencia para que Julián Quiñones marque el empate, a los 16 minutos de juego. De allí en adelante el América fue claro dominador de las acciones, pero nunca pudieron ser finos de cara al gol y no se llevaron el triunfo del Ciudad de los Deportes.

Ahora, en el Azteca y con su gente alentando (aunque seguramente habrá gran cantidad de aficionados celestes), el América buscará dar el golpe final para quedarse con un nuevo título del fútbol mexicano. El América va por su estrella 15 en el campeonato, mientras que Cruz Azul va por su décimo título para igualar la línea del Toluca.

¿A qué hora juega América vs. Cruz Azul la final vuelta?

El partido de América vs. Cruz Azul en la final de vuelta de la Liga MX 2024 se llevará a cabo a partir de las 7:00 p.m. tiempo del Centro de México. Recuerda que esta es la hora estimada para el inicio del encuentro, que podría retrasarse algunos minutos por tema de ingresos de los equipos al campo de juego.

¿Dónde ver final vuelta América vs. Cruz Azul en TV abierta?

Mira la transmisión del partido América vs. Cruz Azul en lo que será la final de vuelta del Clausura 2024 vía Canal 5, TUDN y TV Azteca. Cabe destacar que este partido también será transmitido en TV abierta, por lo que tendrás la posibilidad de verlo sin costo adicional alguno para ver a las ‘Águilas’ o a la ‘Máquina’ coronarse campeón de este certamen.

América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: L. Malagón; I. Reyes, R. Juárez, I. Lichnovsky, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; H. Martín.

L. Malagón; I. Reyes, R. Juárez, I. Lichnovsky, C. Calderón; J. dos Santos, Á. Fidalgo; A. Zendejas, D. Valdés, J. Quiñones; H. Martín. Cruz Azul: K. Mier; E. Lira, C. Salcedo, G. Piovi; R. Huescas, L. Faravelli, C. Rodríguez, C. Rotondi; C. Antuna, I. Rivero; Á. Sepúlveda.

América vs. Cruz Azul: historial en la Liga MX

América vs. Cruz Azul es uno de los partidos más tradicionales en la Ciudad de México. Con el juego de la final de ida, han sido un total de 74 encuentros entre ambos, con 31 victorias para el América, 20 triunfos para el Cruz Azul y un total de 23 empates con el 1-1 del primer juego de esta definición del Torneo Clausura 2024. En lo que respecta netamente a Liga MX, son 57 enfrentamientos, con 25 victorias para el América contra 13 triunfos de Cruz Azul y un total de 19 empates entre ambos. El Clásico Joven vivirá una nueva edición este jueves 23 de mayo y en la instancia más importante de todas: la gran final del Clausura 2024.