A muy poco de culminar la fase regular del Clausura 2023 de la Liga MX, Cruz Azul vs. América se verán las caras este sábado 15 de abril desde el Estadio Azteca en una edición más del ‘Clásico Joven’, que enfrenta a los dos equipos más importantes de CDMX en un duelo de pronóstico reservado. Las ‘Águilas’ vienen de vencer 2-1 a Monterrey el fin de semana pasado, mientras que la ‘Máquina’ empató sin goles en su visita al Nou Camp ante León. Este partido de Cruz Azul vs. América podrás verlo en Canal 5 por TV abierta, TUDN en señal de paga y ViX Plus en señal streaming. Sigue con nosotros la transmisión e incidencias del juego.

América vs. Cruz Azul: posibles alineaciones

América: Malagón; Layún, Reyes, Cáceres, Fuentes; Sánchez, Fidalgo, Zendejas; Valdés, Rodríguez y Martín.

Cruz Azul: Corona; Rivero, Funes Mori, Guerrero, Huescas; Lira, Domínguez, Rotondi; Antuna, Rodríguez y Estrada.

América vs. Cruz Azul en vivo vía Canal 5 por Liga MX | Video: ClubAmérica