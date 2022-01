Emigrar a Europa es una de las metas para todo futbolista que busca explotar su carrera. Muchos suelen acomodarse en clubes de Liga MX para poder mostrarse de la mejor manera. Esto viene sucediendo con Carlos Rodríguez en Cruz Azul, quien afirmó este objetivo de partir al Viejo Continente además de posicionarse como el jugador principal en la ofensiva de los cementeros.

“Tenemos la ilusión de ir a competir a Europa, yo lo tengo, el venir acá me va a facilitar mucho más la puerta de salida a Europa, creo que ese fue un tema muy importante de mi llegada, de que tomara la decisión de venir acá, no te diré que sólo es cuestión de una cosa, son muchas, del momento que este viviendo como jugador, de la institución, que el club interesado apueste todo por ti porque no eres el único”, dijo.

“Son varias cosas que se tienen que unir para que puedas ir y lo único que tenemos que hacer es crecer nosotros como jugadores, subir el nivel que es demasiado alto para ganarnos una oportunidad”, comentó el actual jugador de la ‘Máquina Cementera’.

Sobre el balance de las metas para este año, el jugador es consciente que el equipo tiene ciertos objetivos como los dos títulos para pelear y ganarse un lugar en la Selección de México que busca ir al Mundial Qatar 2022 ganándose un puesto en ambas escuadras.

“Es un año muy importante, en cuestión del club porque tenemos dos títulos que pelear y en Selección porque están las eliminatorias, ganar ese paso para ir al Mundial. Es muy importante para mí, tengo que ser consciente que tengo que estar en mi mejor nivel, dando todo por el club primero que nada, porque es aquí donde vamos a ser llamados a selección y sabiendo que esta puede ser la puerta para ir a Europa”, detalló el centrocampista de Cruz Azul.





