La discusión protagonizada por Cristian Calderón con un grupo de aficionados de las Chivas no pasó desapercibida por la directiva del equipo. Durante la práctica de este jueves en Verde Valle, el ‘Chicote’ recibió un severo regaño y una sanción económica tras el altercado ocurrido en su salida de la cancha del Estadio Akron.

En las oficinas de la institución rojiblanca muchos se encuentran fastidiados por la actitud del jugador, pues la idea es que todos los miembros del plantel deben representar valores dentro y fuera del verde, por lo que en esta ocasión se aplicó el reglamento interno del conjunto, así lo confirmó una fuente allegada al club a Récord.

Asimismo, horas después, Calderón utilizó su cuenta oficial de Instagram para ofrecer disculpas a la afición del ‘Rebaño Sagrado’ tras haber protagonizado una discusión con un seguidor al término del duelo ante León, asegurando que el momento que vive la escuadra no se debe a la “falta de huevos”.

'Chicote' Calderón utilizó su cuenta oficial de Instagram para disculparse con la afición del Chivas de Guadalajara. (Foto: Instagram)

“Anoche me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad, perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen”, escribió el jugador en sus redes sociales.

El lateral también añadió que está dispuesto a recibir todas las críticas de los seguidores rojiblancos, pero pidió que el acoso contra su familia pare.

“Acepto con humildad todas las críticas que son merecidas, pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre”, finalizó.

Como bien sabemos, los aficionados del ‘Rebaño’ no tomaron nada bien la derrota que sufrió la institución tapatía en el Estadio Akron, por lo que desquitaron su enojo contra el primer equipo y fue ahí donde el ‘Chicote’ fue captado lanzando señas obscenas.

Por el momento, los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich solo suman 5 unidades de 15 disputadas en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, situación que también desató el pedido de los hinchas para la salida del estratega.





