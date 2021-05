Cualquier cosa puede pasar. Con la temporada apunto de llegar a su fin, clubes como las Chivas de Guadalajara y algunos otros en México ya comienzan a fijar sus objetivos de cara al Apertura 2021 de la Liga MX. En el caso del ‘Rebaño’, por ejemplo, la directiva es consciente de que la plantilla necesita ser renovada, por lo que ya tendrían unos nombres en mente para el próximo mercado de fichajes.

Es más, debido a la crisis económica generada por la pandemia, el club estaría pensando en traer a un jugador libre y con su carta en mano. ¿De quién se trata? Pues de nada más y nada menos que Héctor Moreno, defensor mexicano que termina contrato con el Al-Gharafa este 30 de junio, y con quien no renovará tras no alcanzar un acuerdo con los dueños.

Pero, ¿qué tan factible es su llegada? Pues resulta que según boca del propio jugador, esto es muy probable. Entrevistado por Fernando Cevallos, Moreno dijo estar ilusionado por el interés que vienen mostrando las Chivas en su persona, club al que incluso le tiró flores tildándolos como uno de los equipos más importantes de México y del continente americano.

Cuestionado por su próximo destino, el jugador aseguró: “No lo sé, la verdad, sinceramente, es una situación nueva para mí. Espero poder tener la posibilidad de tener varias opciones y platicarlo con la familia y ver qué es lo mejor. Mi sueño y mi ilusión es llegar de la mejor manera a Qatar, sería buena opción acercarme a México, a la MLS, para estar más cerca de la selección y estar en buen nivel’’.

En esta misma línea, sobre su eventual llegada a Chivas para el Apertura, Héctor Moreno fue bastante claro en no descartar dicha opción. “Hablando de Chivas, pues obviamente, siempre será un equipo de mucha envergadura, de mucha tradición, de los más seguidos en todo el continente americano, obviamente es ilusionante que puedan pensar en mí, pero de momento no he hablado con nadie’’, sentenció.

Platica con Héctor Moreno: Es ilusionante que Chivas pueda pensar en mi”. pic.twitter.com/DtdRDYByaV — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) May 27, 2021





