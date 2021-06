A pesar de que no tuvo una gran temporada con el Chivas, Juan José Macías está a punto de emigrar y vestir la camiseta del Getafe de LaLiga Santander. Las negociaciones se encuentran muy avanzadas y solo faltaría la firma, por lo que los de Guadalajara están analizando opciones para cubrir el vacío que dejará el atacante.

Como bien sabemos, el fútbol es de momentos, por lo tanto, Víctor Manuel Vucetich tiene en mente a Eduardo Aguirre, quien actualmente le pertenece al Santos Laguna, equipo finalista del Guard1anes 2021. Asimismo, el jugador llegó a ser titular, superando al chileno Ignacio Jeraldino y al ecuatoriano Ayrton Preciado, algo que también lo llevó a ser convocado para los últimos enfrentamiento del combinado preolímpico.

Gracias a su llamado para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio, Aguirre buscará foguearse y llegar en gran forma al Torneo Apertura 2021, algo que la directiva del ‘Rebaño Sagrado’ deberá aprovechar e ir por el futbolista sin importar su valor en el mercado.

Eso sí, el bajo poder adquisitivo es uno de los grandes problemas que tiene Chivas en relación a su gran ausencia en el mercado de pases, lo que impidió la llegada de Erick Aguirre, Marcel Ruiz, Marco Fabián, Jaime Gómez, José de Jesús Corona y Héctor Moreno. Ahora, con la venta millonaria del ex de León, no hay ninguna excusa por traer un refuerzo, pues si no lo hacen se quedarían sin ‘9′.

El ‘Mudo’ ya ha demostrado las grandes condiciones que tiene en los últimos meses, con un buen remate desde larga distancia, movimientos rápidos y peligrosos en el área chica, lo cual lo califica como un delantero muy completo, además que cuenta con una proyección a futuro al contar con solo 22 años de edad.

Por otro lado, en caso de llegarse a concretar esta transferencia, existen otros nombres que seducen a Vucetich para la zona ofensiva. Estamos hablando de Ángel Sepúlveda, Roberto de la Rosa, Amaury Escoto, Daniel Alvarado y Miguel Sansores, que le darían buena competencia interna a Oribe Peralta, Ángel Zaldívar, Ronaldo Cisneros, José Godínez, Alexis Vega y César Huerta.

