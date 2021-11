La situación para Chivas de Guadalajara en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX está más que complicada. A pesar de que el formato de la competencia permite que 12 de los 18 equipos participantes tengan la chance de ser parte de las Liguillas, el ‘Rebaño’ se encuentra en la décimo segunda casilla con 19 puntos, una sola unidad por encima del Atlético San Luis (18), quien aún tiene dos partidos más por jugar. Ante este panorama, Miguel Ponce, lateral izquierdo del club, dio su perspectiva de cara a lo que se les viene.

Para el jugador 32 años la clasificación a las Liguillas no será suficiente para saciar el hambre del plantel, y que la única solución para cambiar la imagen de esta irregular campaña es que salgan campeones. “La verdad no, lo que salvaría el torneo es siendo campeones, haciendo una buena Liguilla. Realmente, Chivas no está para simplemente ganar un partido y avanzar a repesca”, comentó.

“Nosotros tenemos que competir por el título y si no se consigue, obviamente nadie quedaría conforme, ni estaría contento. Tenemos que levantar en este partido, que es muy importante, tener un buen cierre, ver lo que sigue y solamente ganando, este equipo puede estar bien”, explicó el popular ‘Pocho’.

El futbolista debutó profesionalmente con Chivas en la temporada 2010, y tras tener una segunda etapa entre 2015 y 2017, volvió al equipo en 2018 después de haber pasado por el Necaxa durante una campaña. Su experiencia le da la voz necesaria para manifestarse en esta etapa tan compleja de la Liga MX 2021.

“La verdad es que estamos inconformes porque dejamos ir muchos puntos. Simplemente teníamos que hacer 9 puntos de 15 para asegurar repechaje y no ha sido así, hemos ido dejando puntos en el camino. Eso nos tiene inconformes porque no hemos sido un equipo contundente, por momentos mantuvimos el cero atrás y también se dejó de hacer”, añadió.

“No estamos para nada contentos, pero todavía tenemos una esperanza. No hay de otra más que ganar, así buscar entrar a la repesca, a partir de ahí empezar otro torneo y ver qué podemos rescatar”, puntualizó Ponce.

“Todo está armando para que este equipo pueda competir y por supuesto quedar campeón. Si no ganamos, obviamente todo eso se viene abajo, el equipo tendría que reestructurarse otra vez y tomar decisiones. Estamos pensado positivo, porque hemos dejador ir puntos durante el torneo muy importantes que ahora nos tienen en esta situación, pero todavía depende de nosotros, no podemos dejar ir más puntos y tenemos que ganar en Mazatlán sí o sí”, finalizó el rojiblanco.

Para que Chivas pueda asegurarse un lugar en las Liguillas deberá esperar una serie de resultados. Primero deberán vencer a Mazatlán en la décimo séptima fecha y esperar que Atlético San Luis, con dos partidos por jugar y un punto menos en el acumulado, saque como máximo tres unidades. Esta ecuación se ve muy complicada, pero la irregularidad ha llevado a que los de Guadalajara no dependan de sí mismos para clasificar a la siguiente entapa del campeonato.





