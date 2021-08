Tras la actuación de ayer en el Estadio Akron por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, las críticas contra Chivas no pararon ya que un 3-0 en contra fue bastante doloroso para los seguidores del equipo, quienes ya están mostrando su desagrado con Víctor Manuel Vucetich, quien lleva las riendas del conjunto más popular del balompié azteca.

No solo los hinchas rojiblancos han mostrado su dolor y molestia por como los de Guadalajara han jugado en estas últimas fechas, sino también las leyendas del equipo tapatío, como es el caso de Ramón Morales, quien en su cuenta de Twitter mostró su tristeza por el último resultado del club de sus amores.

Miles de seguidores del ‘Rebaño’ respondieron a los mensajes del ex jugador, pidiendo que él tome la dirección técnica del elenco. También se pudieron apreciar reclamos a las decisiones de Ricardo Peláez, quien muchas veces ha dejado claro que darle la oportunidad a una leyenda de la institución, pero sin experiencia en primera división, sería un riesgo. Sin embargo, su estrategia con Vucetich no está funcionando.

Este fue el mensaje de Rubén Morales que enloqueció a la afición de las Chivas de Guadalajara. (Foto: Twitter)

Esta no es la primera vez que Rubén Morales se ofrece para dirigir a las Chivas de Guadalajara. Eso sí, todo dependerá de los dirigentes de la institución tapatía, quienes deberán tomar una decisión inmediata en busca de revertir la situación que tiene el ‘Rebaño’ en este inicio del Apertura 2021.

Vucetich puso su cargo a disposición

Los gritos de la afición rojiblanca explotaron en el Estadio Akron, tras la derrota por 3-0 ante León. Al termino del encuentro, el técnico de las Chivas aseguró que no puede estar en contra de la gente, confesando su impotencia por los malos resultado. Además, el DT puso a disposición de la directiva su continuidad en el cargo.

“Primero, siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de eso es la reacción de la gente. La gente podrá opinar lo que quieran, pero me interesa más el esquema, el funcionamiento que no se dio en este encuentro. Lo hemos hecho bien en otros partidos. Los mismos jugadores se sienten presionados por este tipo de reacciones que se tienen incluso en contra de algunos jugadores”, aseguró.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR