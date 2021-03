Puso el pecho. En medio de los rumores de su posible renuncia como director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Ricardo Peláez dio una conferencia de prensa este lunes, junto a Víctor Manuel Vucetich, entrenador del primer equipo, y aclaró que su puesto siempre ha estado a disposición del presidente del club Amaury Vergara.

“Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de Amaury Vergara, el lo sabe y con eso me basta. Yo no me voy a quedar aquí para esperar un finiquito y pagaría por levantar un trofeo, mi renuncia está permanentemente en la mesa de Amaury Vergara y él puede accionar cuando lo requiera… no voy a tirar la toalla”, señaló el hoy directivo del ‘Rebaño’.

Avergonzado por la dura caída a manos del América en el ‘Clásico Nacional’ de la Liga MX, Peláez y Vucetich dieron la cara ante la prensa tras la derrota en el Akron, donde hablaron de diversos temas respecto al mal momento de Chivas y en el que Ricardo aseguró que no consideraría dejar al equipo “por tener un poquito de madre y vergüenza deportiva”.

Las principales frases que dejó Ricardo Peláez en la conferencia de prensa que brindó junto a Víctor Manuel Vucetich tras el descalabro de Chivas ante América en el Clásico Nacional

En esta misma línea, Peláez aprovechó la ‘presencia’ de los medios para dar un mensaje de reflexión a toda la afición de las Chivas que al día de hoy la viene pasando mal en el Clausura mexicano, donde ahora marchan en la decimotercera casilla con doce puntos de 33 posibles, a nada más y nada menos que quince unidades del líder Cruz Azul.

“Este mensaje es para la afición. Estamos avergonzados por la actuación en el ‘Clásico’ y que hemos tenido en el torneo. No hemos estado ni cerca de dar el espectáculo y resultados que la gente demanda de Chivas. Esta conferencia es para dar la cara. Aún queda parte del torneo y trataremos de cumplir con la demanda de la afición. Lo de ayer no es digno para la afición de Chivas”, sentenció.