El presente de las Chivas de Guadalajara no es el más auspicioso, pero buscan repotenciar sus líneas para la próxima temporada en la Liga MX. Ricardo Peláez, director deportivo, brindó conferencia de prensa en la que muchos se esperaban la posibilidad de anunciar a Sebastián Córdova o Uriel Antuna, pero se dedicó a hablar del futuro de los actuales jugadores, en especial de Alexis Vega.

“Alexis tiene contrato hasta diciembre del 2022 y sí, sí se puede ir o no. Cualquier jugador puede salir, todos están en esa posibilidad. Estoy haciendo lo posible para que vengan por lo menos un par de jugadores, no entraré en detalles ni de posiciones ni de dar pistas. El mercado está bastante bravo. La realidad es que cualquier filtración termina por complicar las operaciones y no debo ahondar en el tema”, dijo.

A su vez, el directivo del equipo de Guadalajara también se refirió sobre lo que sucedió en el Torneo Apertura 2021 de cara a lo que será la Pretemporada para el Clausura del año 2022.

“Fracaso lo que sucedió el torneo pasado. De repente, empezamos el torneo, vamos mejorando, pero la verdad es que no hemos cumplido con las expectativas. Quedamos a deber, no hay más que decir. Fracasamos”, aseveró el técnico al hacer un balance de lo sucedido.

Por último, Peláez habló sobre la continuidad de Michel Leaño en el banquillo haciendo referencia a la posibilidad de un proyecto y no es esquivo a las críticas, pero aclara también que habrá exigencias para esta temporada y, de no cumplirlas, habrá consecuencias.

“No quiero ganar como sea. En esta institución si algo he aprendido es que una victoria no toma decisiones. Quiero un equipo que merezca ganar. Esa es una de las exigencias para Marcelo. Quiero un equipo que juegue con fortalezas propias y no basado en las debilidades del rival. He leído críticas por todos lados, que si tiene credenciales o no. Me da coraje ver lo que se dice de Marcelo, que si es amigo del dueño, pero está aquí porque es profesional y punto”, finalizó.





