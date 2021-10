Ya se juega el ‘Clásico Tapatío’. El futbolista de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño, reveló que en una etapa de su infancia le tocó vestir la camiseta del Atlas para probarse como portero, pero que prefirió sumarse a las filas del ‘Rebaño Sagrado’ para continuar con su formación como futbolista y así consolidarse en el elenco rojiblanco.

“Yo también de niño pasé por las inferiores de Atlas, pero es muy simple la respuesta: a final de cuentas es Chivas, y por algo estamos acá. Esto es Chivas, es el Guadalajara y es el club más grande que hay”, respondió el guardameta, cuestionado sobre las causas que hacen que el jugador se sienta atraído por el ‘Campeonísimo’.

Asimismo, el futbolista reveló hace poco tiempo, en charla con Chivas TV, que una de las condiciones para fichar por el elenco de Guadalajara, era obtener un par de guantes de Oswaldo Sánchez, a quien considera como uno de sus grandes ídolos de la infancia. Este último también fue otro de los elementos que surgió desde la cantera rojinegra, pero que prefirió cambiar de aires en el ‘Rebaño Sagrado’.

En relación al cotejo de este sábado ante Atlas, que se llevará a cabo en el Estadio Akron, Gudiño advirtió que, pese a que los ‘Zorros’ llegan mejor posicionados en la tabla, ninguno de los dos se perfila como favorito para llevarse los tres puntos.

“Creo que aquí no hay favorito, simplemente sabemos lo que cada institución representa en el fútbol y no solo localmente, y sabemos lo que representa cada uno internacionalmente. Nosotros tenemos que salir a ganar, y no por estar parados en la cancha se da el hecho de ganar”, aseguró.

“No solo se gana con el escudo, y se tiene que salir a jugarlos (los Clásicos) y ganarlos. Nos toca demostrar lo que es la ciudad y lo que representa Chivas y eso va por parte de nosotros”, agregó.

Desde que recuperó la titularidad en el actual Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, el portero ha participado en seis encuentros, de los cuales no recibió goles en cuatro de ellos. Apenas recibió anotaciones ante Necaxa y Querétaro, el pasado miércoles.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR