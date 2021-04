Alexis Vega, delantero de Chivas de Guadalajara, aseguró que en el Clásico Tapatío de este sábado ante Atlas, marcará su quinto gol consecutivo en la Liga MX. Asimismo, el jugador admitió que se encuentra viviendo una de sus mejores etapas futbolísticas con el conjunto rojiblanco, tras la victoria ante los Rayados el pasado miércoles gracias a una anotación suya.

“Me he sentido cómodo dentro de la cancha y eso es gracias al esfuerzo de todos los compañeros que me apoya para salir a dar todo en la cancha. Estoy concentrado, dos goles consecutivos, llego afinado para este Clásico y a esperar volver a marcar para darle una alegría a nuestra afición, a mi familia y a los compañeros porque nos lo merecemos. Estoy seguro que voy a hacer un gran partido y voy a marcar un gol”, mencionó Vega en una transmisión para Chivas TV.

Asimismo, Vega siente mucha confianza y asegura que Chivas se llevará la victoria frente a Atlas en el Estadio Jalisco por el Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX.

“Cada jugador siempre piensa en cómo va a jugar el próximo partido y soy uno de los principales que siempre me visualizo colaborando con el equipo y después lo individual sale, son jugadas en las que uno se puede generar en cualquier espacio de la cancha. Sé que tengo algunas cualidades donde puedo recortar y tirar de larga distancia, hacer alguna genialidad que me gusta bastante. Quedará en el partido, depende cómo se dé el juego y me visualizo haciendo gol, festejando con la afición y trayendo un triunfo a casa, que es importante”, afirmó Vega.

Como bien sabemos, Vega es uno de los jugadores más importantes de Chivas en la actualidad. El pasado miércoles, el delantero puso el gol de la victoria frente a Monterrey. A pesar de las críticas, Vega espera que los aficionados le reconozcan su esfuerzo no solo por sus goles sino también por su aporte frente al arco rival.

“Estoy tranquilo porque he aportado al equipo, lo he hablado con el técnico y los compañeros. A veces hay aficionados que no saben de fútbol y critican por criticar, pero ahí están los números y soy un jugador que ayuda bastante al equipo. Acierto pases de los cuales tampoco la gente ve y es importante para mí porque sé que estoy trabajando en silencio y eso es importante, trataba para mí y el equipo y después la gente empezará reconocer tu trabajo. No siempre el delantero hace goles, se ayuda a trabajar bien, generar espacios y dar pases, primero ir en beneficio del equipo y después gracias a ello se da el resultado de anotar y asistir a los compañeros”, aseguró.

Por último, el delantero mexicano afirmó que le gusta que lo critiquen, pues gracias a esto, él siente la obligación de mejorar y con ello, Chivas siga consiguiendo triunfos.

“Nos ayuda bastante que nos critiquen y nos exijan porque eso nos ayuda a mejorar bastante el día a día y siempre trabajamos para mejorar, queremos ser mejores. Me encanta que me critiquen, que exijan dentro de la cancha, es válido y pagan un boleto para ver, siempre quieren ver a Chivas adelante”, finalizó.





