El presente en Chivas de Guadalajara no es el mejor en la Liga MX. Los aficionados no están conformes con lo que sucede y tampoco ha caído de la mejor manera las renovaciones de Marcelo Michel Leaño y también Ricardo Peláez al mando del cuadro del rebaño sagrado. David Medrano, un destacado columnista de diario Récord en México, no pudo ocultar el mal augurio que tiene hacia estos hechos.

El periodista criticó la decisión de Amaury Vergara y aseguró que el Rebaño no merece tenerlo como dueño. “Guadalajara no merece a este dueño, Guadalajara no merece a esta versión de Ricardo Peláez y mucho menos, Guadalajara no merece a Marcelo Michel Leaño”, declaró Medrano durante la emisión de Jalisco TV.

“La historia de Chivas es tan grande que a estos tres personajes, Amaury, Peláez y Marcelo Michel, les queda enorme hasta el propio desconocimiento que tienen de Guadalajara”, continuó. Los números evidencian el mal momento porque desde que Leaño tomó las riendas del Rebaño previo al Clásico Nacional, el equipo solo ha podido ganar un juego de los siete que han disputado con el estratega.

Amaury Vergara habló sobre posibles refuerzos

Días antes de la renovación, Amaury Vergara ya había hablado con la afición sobre la posibilidad de refozarse: “Gracias por apoyar, es que ustedes no se enteran de ni la mitad de las cosas. Luego quieren venir y quieren que les paguemos como si fuera el PSG”, comentó el dirigente frente a las cámaras de El Chivas Siempre generando polémica y dando a entender que los jugadores buscan un mayor beneficio económico para llegar a tienda de Guadalajara.

Estas fueron las declaraciones del presidente de Chivas luego de salir de las instalaciones del club y cruzarse con un cúmulo de fanáticos que, de manera pacífica, se acercaron para una firma de camiseta y consultarle sobre el presente del equipo.

