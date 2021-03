No perdonó. Jesús Molina, volante mexicano de las Chivas de Guadalajara, fue el encargado de igualar el marcador para los suyos ante Mazatlán en el marco de la fecha 10 del torneo Clausura 2021 de la Liga MX. El jugador del ‘Rebaño’ se lució con una gran definición de cabeza en el área para poner el 1-1 parcial en El Kraken.

Cuando todo hacía indicar que Mazatlán tenía controlado el encuentro tras la temprana anotación de Nicolás Huincales, el cuadro de Guadalajara despertó y consiguió empatar el duelo gracias a un tanto Molina a los 34 minutos. El volante de las Chivas recibió un muy buen centro de parte de Miguel Ángel Ponce y, acto seguido, mandó a guardar el esférico a lo más profundo de la red.

LA PREVIA DEL PARTIDO

El equipo de Víctor Manuel Vucetich acumula 5 partidos in perder (2 triunfos y 3 empates); sin embargo, su presente no es el mejor debido a que el equipo no logra mostrar su mejor versión futbolística. El entrenador de las Chivas celebró el domingo que su equipo volvió a mostrar la confianza y el juego agresivo que lo llevó a disputar las semifinales el torneo pasado.

En el partido de cierre de la jornada 8 del torneo Clausura 2021, Chivas venció a los Pumas UNAM, subcampeón de la liga, por marcador de 2-1 en su primera victoria como local con goles del delantero José Juan Macías y el defensa Alejandro Mayorga. Vucetich destacó que el plantel supo sobreponerse al gol tempranero de los universitarios y remontar el marcador.

En redes sociales, Mazatlán FC anunció una promoción para que sus aficionados adquieran entradas para los duelos ante Querétaro, Chivas y América, aunque para estos últimos aún no hay permiso por parte de las autoridades. El protocolo establecido por las autoridades señala que se podrá contar con público siempre y cuando el estado esté en semáforo amarillo o verde.