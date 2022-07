León vs. Pumas se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 2 de la Liga MX en el Torneo Apertura este sábado 09 de julio desde las 7:05 p.m. Ambos equipos quieren conseguir los tres puntos para comenzar a posicionarse en el plano local. Este choque podrá ser visto en las señales de Claro Sports, Marca Claro y FOX Sports. Sigue el minuto a minuto en la nota de Depor.com.

En León hay una situación muy particular, y es que a pesar de llegar con una victoria a este partido, el equipo ha enfrentado la partida de Santiago Colombatto y con ello el descontento de la afición.

“Colombatto ha pedido salir, no es una cuestión de que yo no quiero a Colombatto. Santiago fue titular en todos los partidos de pretemporada, ha hecho dos goles, que quede claro, cuando el jugador se acerca conmigo y me dice, tengo esta oportunidad, profe, quiero irme a Europa, dígame cómo es Boavista usted que es portugués, tengo esta oportunidad, qué le voy a decir yo, si él siente que es mejor para él, no hay cómo, esto los clubes de futbol”, expresó recientemente Renato Paiva.

León vs. Pumas: horarios en el mundo

Perú: 7:05 p. m.

México: 7:05 p. m.

Ecuador: 7:05 p. m.

Colombia: 7:05 p. m.

Argentina: 9:05 p. m.

Uruguay: 9:05 p. m.

Chile: 8:05 p. m.

Curiosamente, los esmeraldas también le echaron el ojo a Dani Alves, aunque parece que será Pumas quien gane la partida.

“Es el jugador con más títulos en el mundo, lo que este camerino también necesita y ese conocimiento que tiene de uno de los mejores equipos que he visto jugar que fue el de Guardiola y él era uno de los cerebros de ese juego, para mí un ex jugador es el que deja de jugar y Dani no lo es, por algo Xavi lo mandó llamar, si pudiera venir encantado de la vida, pero no tenemos plazas de extranjeros, esa es la realidad”, explicó el portugués.

En Pumas vienen de un empate, pero como es bien sabido, para Andrés Lillini, eso no es algo que se deba festejar, lo que sí es un hecho es que buscarán terminar en la Liguilla de este torneo, al menos así lo aseguró para ESPN. “Creo que tenemos que entrar dentro de los ocho y no estar sacando cuentas en los últimos momentos como lo hemos estado viniendo haciendo. Tenemos que meternos entre los ocho primeros”, dijo.

El estratega aseguró que buscarán el título a como dé lugar, siendo eso lo único que le falta para poder coronar su campeonato. “El ser campeón es mi mayor deseo. Creo que sería coronar, lo que le falta al proyecto para tener mucha más credibilidad de la que ya tiene, darle a la afición y al club un campeonato”, cerró.

León vs. Pumas: probables alineaciones

Club León: Rodolfo Cota, Barreiro, Osvaldo Rodríguez, Byron Castillo, Yairo Moreno, José Rodríguez, Joel Cambell, Dávila, Federico Martínez y Lucas Di Yorio.

Pumas: Julio González; Alderete, Nicolás Freire, José Galindo, Pablo Bennevendo, Leonel López, Higor Meritao, Marco García, Ruvalcaba, Juan Dinneno y Gustavo Del Prete.

León vs. Pumas: ¿dónde jugarán?

