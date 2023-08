Carlos Hermosillo señaló en una entrevista que a pesar de las promesas de la actual directiva de un cambio radical tras la era de Billy Álvarez, la realidad es que la situación actual es peor. Sus declaraciones fueron contundentes: “La realidad es que estamos peor que cuando estaba Billy, peor en todos los aspectos. Hablaron de reestructurar, de limpiar y eso nunca ocurrió, no cumplieron”.

En una entrevista concedida al periódico Récord, Hermosillo enfatizó la necesidad de contar con profesionales competentes en la toma de decisiones en el ámbito deportivo. Insistió en que para que el equipo celeste alcance resultados significativos, es fundamental que los directivos actuales cedan su lugar a individuos preparados y capaces de impulsar cambios reales. “Que estos nuevos directivos se hagan a un lado y se dediquen a lo que saben hacer que es el cemento, y poner una estructura nueva, que pueda tomar decisiones que ayuden al equipo”.

Hermosillo fue campeón con Cruz Azul en el 97.

El exdelantero de la Máquina también cuestionó la labor de los asesores actuales del equipo, señalando su falta de capacidad para fichar jugadores que tengan un impacto positivo en la institución. Hermosillo hizo hincapié en la inadecuada planificación y la influencia excesiva de los asesores en la toma de decisiones, limitando la capacidad de los responsables deportivos para ejercer su papel. Además, criticó la contratación de extranjeros que no han logrado destacar en el equipo y que no han aportado lo esperado.

Aunque reconoció el esfuerzo de algunos de los jugadores, Hermosillo subrayó que para superar la situación actual, se requieren decisiones de alto calado y no simples reacciones. Cruz Azul, considerado uno de los grandes en el fútbol mexicano, enfrenta desafíos que exigen soluciones profundas y enfoques estratégicos. “Es por esta gente que hablo yo, de los famosos asesores, y que lamentablemente no están viendo la importancia que tiene una gran institución como es Cruz Azul si no están viendo el interés de sus bolsillos”, concluyó Hermosillo.





