Cruz Azul se encuentra pasando por un buen momento en el Torneo Clausura 2021 de la Liga MX, puesto que es el actual líder de la tabla general del campeonato con 33 unidades. Asimismo, los dirigidos por Juan Reynoso están cerca de conseguir su pase directo a la Liguilla donde deberán sacar a relucir lo mejor de su fútbol.

Álvaro Dávila, presidente de Cruz Azul, habló para la revista Récord y mencionó que en el club hay un ‘ángel’ que ayuda a conseguir resultados positivos en el equipo. Además, dijo que los jugadores como el cuerpo técnico deben creer en si mismos, puesto que los considera como los mejores de la Liga MX.

“Aquí hay un fantasma que hay que erradicar, ya no existe, ya no debemos ver fantasmas donde no hay, hoy hay un ángel que nos está cuidando y hay que creer en eso. Yo lo que le diría a la afición, que el futbol es así, es de triunfos y derrotas, satisfacciones y amarguras, pero que estén convencidos de que que este grupo va a dar el cien por ciento para darles una satisfacción en este torneo”, mencionó Dávila.

Como bien sabemos, Álvaro Dávila lleva pocos meses como presidente del Cruz Azul. Sin embargo, los seguidores de la ‘Máquina Cementera’ se encuentran contentos por los grandes resultados que está logrando al mando del club. Los dirigidos por Juan Reynoso se encuentran en lo más alto de la tabla general del Torneo Clausura de la Liga MX.

Por último, el ex directivo del Monarcas Morelia mencionó que los resultados positivos no se consiguieron solo por él, sino también por el equipo en general. Dávila resalta la armonía que se viven en los camerinos de la ‘Máquina Cementera’ en la presente temporada.

“Estoy muy contento, pero tampoco me creo que fui la solución de todo, es un trabajo en equipo y habemos mucha gente involucrada que compartimos esa satisfacción. Es un logro muy importante, porque suenan fácil 11 partidos, pero es bien complicado y este equipo tiene un gran plantel con una gran armonía”, finalizó.

El sábado 10 de abril, Cruz Azul se enfrentará ante las Chivas por el Torneo Clausura de la Liga MX 2021. La ‘Máquina Cementera’ tiene la posibilidad de seguir alargando el récord de victorias de su club, mientras que los de Guadalajara deberán sumar de a 3 para salir de lo más fondo de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR