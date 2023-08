Crisis Cementera: Carlos Hermosillo Cuestiona el rol de ‘Conejo’ Pérez como director deportivo.

En una conversación con AS México, Hermosillo no ha escatimado en señalar que Pérez desempeña un papel meramente nominal en el club, refiriéndose a él como un “director deportivo de papel”. Mencionó que en ese puesto se debería tomar decisiones y colaborar con el director técnico para estructurar y reforzar el equipo según las necesidades reales.

Hermosillo también hizo hincapié en que la contratación de técnicos no resolverán los problemas fundamentales del equipo, señalando que el verdadero desafío radica en la conformación de la plantilla. Criticó las decisiones de fichajes del club, calificándolas como caprichosas y motivadas por intereses comerciales.

Carlos Hermosillo fue campeón con Cruz Azul en 1997.

El ex goleador de Cruz Azul subrayó que la afición debe alzar la voz y analizar profundamente la situación del club en lugar de ceder a la pasión ciega del seguidor. Además, considera que la directiva actual está desmantelando la institución y sugirió que es esencial la presencia de profesionales capacitados y dedicados al fútbol.

También abordó la pregunta de si el ex entrenador Ricardo Ferretti fue limitado en su capacidad para seleccionar refuerzos para el equipo. Afirmó que los directivos deben responsabilizarse por no cumplir con las peticiones del técnico y agregó que él mismo habría tomado la decisión de marcharse si no se satisfacen sus demandas.

En conclusión, las palabras de Carlos Hermosillo reflejan la preocupación por la situación actual de Cruz Azul, destacando la importancia de una gestión profesional y comprometida para reconstruir la grandeza del club para superar la crisis en la que se encuentra inmerso.

