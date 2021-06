Pensando en la defensa de su título en el próximo torneo Apertura, la directiva de Cruz Azul se puso manos a la obra este fin de semana para intentar cerrar a su primer refuerzo de la temporada, el volante Luis Ángeles Mendoza. Actualmente en el Mazatlán, el jugador de 31 años es una de las alternativas que maneja la ‘Máquina’ para este mercado, y su llegada estaría a nada de hacerse realidad.

Según pudo dar a conocer el periodista y editor de ESPN, René Tovar, el popular ‘Quick’ Mendoza tendría un pie y medio en la institución que dirige el peruano Juan Reynoso. Es más, de acuerdo a la citada fuente, el jugador estaría a solo una firma de unirse a la ‘Máquina’, equipo que esta campaña buscará el bicampeonato del fútbol mexicano.

“Si no sucede nada extraño que pasa en el Futbol Estufa y no me estoy poniendo el curita antes de la herida… Luis Ángel ‘Quick’ Mendoza está a una firma (ya tiene pluma en la mano) de ser refuerzo del Cruz Azul”, publicó Tovar en su cuenta oficial de Twitter, dejando expectante a más de un hincha de los ‘Cementeros’ en las redes sociales.

Como bien se recordará, Cruz Azul es el vigente campeón del fútbol mexicano, título buscará defender con éxito en este Apertura 2021, para el cual Juan Reynoso ya se encuentra ultimando detalles. El entrenador peruano ya anunció las posiciones que intentará reforzar en la ‘Máquina’, siendo la volante ofensiva una de sus prioridades ante la inminente salida de algunos jugadores.

Dicho esto, Luis Ángel Mendoza se perfila como una gran opción para el conjunto de La Noria, cumpliendo además con uno de los requisitos que exigió Reynoso en este mercado: no ser seleccionado nacional. En su última campaña con el Mazatlán, el exjugador del América disputó un total de 33 partidos en el torneo local, anotando apenas un gol con el cuadro de Sinaloa.





