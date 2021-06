Problemas en el paraíso. Vigentes campeones del fútbol mexicano, los jugadores de Cruz Azul no estarían pasando por su mejor momento con la directiva del club, luego de que se conocieran algunas discrepancias entre ambos bandos. Tras la obtención del torneo Clausura 2021, los futbolistas esperaron algún gesto de la cúpula de la ‘Máquina’, que hasta la fecha se habría hecho de la ‘vista gorda’.

¿Qué pasa en la interna del equipo? Pues resulta que la periodista de ESPN, Mac Reséndiz, reveló que los jugadores de Cruz Azul estarían muy molestos con la directiva por no reconocerles económicamente el título del Clausura. Y es que, a diferencia de otros campeonatos, los altos mandos del club no le dieron premio alguno a los protagonistas de la más reciente hazaña de los ‘Azules’.

“Me informan que hay molestia en el plantel de Cruz Azul, pues nunca se les habló de un premio económico en caso de ganar el título de Liga y hasta hoy no han recibido nada”, publicó Reséndiz en sus redes sociales, despertando así la sorpresa en muchos hinchas de la ‘Máquina Cementera’ que creían que todo andaba bien con los suyos.

No obstante, el clima en Cruz Azul es de alta tensión ahora. Es más, como si fuera poco, en el equipo todavía no se sabe cuáles serán los próximos pasos a seguir en los ‘Azules’ de cara al torneo Apertura 2021 de la Liga MX. Asimismo, llama la atención la poca movilidad de la directiva en el mercado de fichajes, donde todavía no han sumado refuerzos ni han renovado a sus baluartes.

Como bien se recordará, desde que Cruz Azul ganó la liga en el invierno de 1997, cuando Juan Reynoso era líder de la defensa y capitán, los ‘Azules’ perdieron seis finales, algunas de manera casi surrealista, lo cual provocó la aparición de leyendas acerca de la supuesta maldición que perseguía al equipo. Sin embargo, todo esto llegó a su fin en el Clausura, cuando la ‘Máquina’ obtuvo su noveno título de liga.





