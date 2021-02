Fuerte y claro. Con la polémica aún en el aire luego de que Jonathan Rodríguez fuera captado bebiendo en una fiesta con la indumentaria de Cruz Azul, el entrenador de los ‘Cementeros’, el peruano Juan Reynoso, fue tajante respecto al tema y lo dio por cerrado por el bien del equipo. El DT, además, reconoció que sus dirigidos no están para escuchar críticas ni elogios, y mucho menos para pensar en romper récords en la Liga MX.

“Ya se vendió mucho sobre Jonathan Rodríguez y regresar es hacer una novela. Soy técnico y no me gusta hacer novelas. El presente dice que los chicos compiten bien, llegan a su mejor expresión y nos ayuda a ser competitivos. Lo que pasó, pues, ya pasó y no da para seguir hablando sobre ese tema”, explicó Reynoso, considerado el mejor técnico de la última jornada del torneo.

Sobre lo que se le viene a Cruz Azul de ahora en adelante como nuevo líder del Clausura, el entrenador peruano fue claro al advertir que “no debemos pensar en romper récords. Tenemos que ser sensatos y no escuchar elogios o críticas porque eso te puede confundir en la derrota y en la victoria. Es un momento en el que debemos ir con pies de plomo”.

Como bien se recordará, Cruz Azul marcha en el primer lugar de la tabla del Clausura 2021 con 15 puntos, dos más que Toluca y América, sus principales contendores. La ‘Máquina’ acumula cinco triunfos al hilo, racha que empezó luego de caer en la primera fecha ante el Santos Laguna y en la segunda, como local, con el Puebla, inicio al que Reynoso restó importancia.

“Yo se los decía al inicio cuando perdíamos y todos nos queríamos ahogar en dos derrotas. El equipo iba a mejorar; entonces llegaron los resultados y ahí vamos, pero no podemos pensar que el trabajo ya está hecho”, señaló el timonel. Sobre el liderato, Reynoso mencionó que es algo que no es determinante en el fútbol mexicano.

“En México no importa tanto cómo inicias sino en la manera que terminas y eso es en lo que nos enfocamos. Sabemos que el liderato no te garantiza nada, sólo en caso de llegar a disputar el título en la fase final recibir en casa el duelo de vuelta, pero nada más”, agregó el peruano, que también habló del trabajo de fortalecimiento mental que tuvo que hacer con sus dirigidos, después de las dos primeras fechas.

Finalmente, Reynoso confesó que lo único que en este momento puede mantener sus noches en vela es el duelo siguiente, en este caso, el de la octava jornada, cuando visiten al actual campeón del torneo, el León, el sábado. “Ahora solo nos quita el sueño el León. Hay que tener cuidado porque es el campeón, ante ellos vamos a saber de qué estamos hechos”, sentenció.