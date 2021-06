Se han cumplido dos semanas de aquel título histórico en el que Cruz Azul se coronó campeón tras 23 años de sequías. Como bien sabemos, pocos creían en la calidad de los jugadores y la llegada de Juan Reynoso a la ‘Máquina’, pues los primeros partidos no salieron como muchos esperaban. Sin embargo, después de aquella victoria ante Pachuca en la fecha 3 de la Liga MX, el club empezó su gran torneo que culminó de manera perfecta: sumando la novena estrella a sus palmares.

Debido a esto, la directiva ha planificado, en cuanto a la situación de la capital lo permita, hacer un recorrido a raíz del campeonato logrado. Eso sí, en diferentes partes del país, los aficionados siguen rindiendo homenajes a estos jugadores que han pasado a formar parte de la historia del elenco mexicano.

Uno de los homenajes que mas llamó la atención fue uno realizado en la ciudad de Saltillo, lugar donde nació el Santos Laguna, club al cual derrotaron en la final. Esta obra de arte fue realizada por los integrantes de la llamada “Sangre Azul”.

El mural que hizo 'Sangre Azul' en homenaje al plantel campeón del Clausura MX 2021. (Foto: Twitter)

Los seguidores esperan que los jugadores visiten y posen junto al mural. Asimismo, los autores esperan que este logre ser firmado, tal como lo hizo Misael Domínguez, quien es originario de Saltillo. Este último aprovecho sus días vacacionales para agradecer a la hinchada por enorme gesto.

Por el momento, Cruz Azul se encuentra de vacaciones y el plantel volverá a los entrenamientos el 24 de junio. Asimismo, se espera que en esa fecha estén todos completos, incluidos los posibles refuerzos, pues a pesar de que el próximo torneo inicia el 23 de julio, la ‘Máquina’ disputará su primera final el 18 de julio, donde se enfrentará a León en el Campeón de Campeones.

Por último, las exigencias de la directiva celestes aún no terminan, y ahora los objetivos son conseguir el título de Campeón de Campeones. Eso sí, la Concachampions y el Bicampeonato de la Liga MX no quedan de lado. No cabe duda que Juan Reynoso tiene mucho trabajo por hacer, y ya estaría pensando en los refuerzos que llegarán al club para la próxima temporada.

