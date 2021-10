Las aspiraciones de Cruz Azul se encuentran en disputa esta tarde. La ‘Máquina Cementera’ enfrenta a América en una nueva versión de el ‘Clásico Joven’ y esta situación no desorienta a Yoshimar Yotún del objetivo principal que es lo más importante para tentar la clasificación. Sin embargo, nunca falta la tensión y el morbo que genera medirse ante un equipo como ‘Las Águilas’ que vive un buen momento.

“Creo que jugar un Clásico en cualquier parte del mundo es muy lindo, es un partido que esperas toda la temporada, pero estoy de acuerdo con Luis Romo en que más que pensar en un partido, pensamos en meternos entre los 4 primeros”, dijo el peruano en declaraciones para RÉCORD.

“Tenemos tres Finales muy importantes, la primera es América que viene bien, pero que nosotros vamos con la confianza y la ambición de sacar los tres puntos que nos acerquen a lo que nos planteamos desde el primer partido”, explicó Yoshimar Yotún que es uno de los probables titulares para esta noche.

Para Yotún, este encuentro tiene un toque especial también porque de ganar estarían metiéndose a los puestos de repechaje y además, vencerían al líder general del Apertura MX 2021: “Seguro que sí porque es un Clásico , es un partido que esperas toda la temporada para ganarlo, anímicamente te sientes mucho mejor de ganarle a un America que va líder y es un beneficio para el club y para todo el equipo”, mencionó.

Esta noche, los dirigidos por Juan Reynoso tienen un escaso margen de error y un triunfo en el Clásico los acercaría a la Liguilla, pero hablar del Repechaje no incomoda al campeón del futbol mexicano. El centrocampista advirtió que acceder de forma directa a la Fase Final no le garantiza el título a nadie.

“Siempre lo he dicho y no es para ofender a nadie, pero estar entre los cuatro primeros no te garantiza ser campeón, la liguilla es otro torneo. Apuntamos a estar entre los cuatro primeros porque somos un equipo muy grande, pero si es Repechaje también iremos partido a partido. La Liguilla es complicada porque hay equipos que se paran frente a un grande y se vuelven gigantes, pero no nos creemos más que nadie y defendemos nuestro escudo a muerte, nuestro lema es pararte frente a cualquier rival y que como equipo grande tenemos que salir a ganar siempre”, finalizó.





