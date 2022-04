Cruz Azul vs. San Luis (EN VIVO | EN DIRECTO) se ven las caras por la Jornada 16 de la Liga MX este domingo 24 de abril. El partido se jugará en el Estadio Azteca desde las 17:00 horas. La transmisión estará a cargo de las señales de TUDN, ESPN y STAR Plus. Ambos buscarán los tres puntos y los cementeros quieren clasificar directo a la Liguilla. No te pierdas los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

El equipo de Juan Reynoso Guzmán atraviesa una temporada irregular. Si bien el arranque de Cruz Azul había ilusionado a los aficionados, poco a poco el equipo perdió terreno en el certamen y decayó en el Clausura Grita México 2022.

Pareciera que el ciclo de Reynoso a frente de la Máquina Cementera tiene sus horas contadas. En efecto, algunos rumores que sobrevuelan las inmediaciones del Estadio Azteca demuestran que Hugo Sánchez, sería el apuntado para transformarse en nuevo director técnico del equipo, en caso de que Cruz Azul quede eliminado en la ronda inicial o en Playoffs.

Cruz Azul vs. San Luis: horarios en el mundo

Perú, México, Colombia y Ecuador: 5:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 7:00 p.m.

España: 0:00 (lunes 25 de abril)

Hasta el momento, Cruz Azul tiene 21 puntos en el torneo producto de seis triunfos, tres empates y cinco caídas sobre 14 jornadas disputadas. Asimismo, convirtió 19 goles y recibió 16 con una diferencia +3, que puede ser importante en caso de igualdad de puntos para avanzar a la siguiente fase.

El equipo de Marcelo Méndez Russo tuvo un arranque para el olvido, Atlético San Luis pudo acomodarse entre los ocho equipos que por ahora clasifican a los playoffs.

Atlético San Luis acumuló 20 unidades en el certamen producto de seis triunfos, dos empates y siete caídas en el torneo. Asimismo, convirtió 19 tantos y recibió la misma cantidad de goles lo que refleja una cierta fragilidad defensiva que deberá ser corregida.

Cruz Azul y Atlético San Luis disputaron 18 enfrentamientos en Liga México con 12 victorias de la Máquina Cementera, un empate y cinco triunfos de los Rojiblancos. Asimismo, en el Estadio Azteca se enfrentaron ocho veces con siete triunfos locales de Cruz Azul y apenas una victoria a domicilio de Atlético San Luis.

Cruz Azul vs. San Luis: posibles alineaciones

Cruz Azul: Sebastián Jurado; Julio César Domínguez, Pablo Aguilar, Adrián Aldrete, Alejandro Mayorga; Uriel Antuna, Erik Lira, Rafael Baca, José Ignacio Rivero; Angel Romero y Cristian Tabó.

Atlético San Luis: Marcelo Barovero; Ricardo Chávez, Fernando Berón, Unai Bilbao, Jair Díaz; Andrés Iniestra, Javier Güémez; Juan Manuel Sanabria, Rubens Sambueza, Jhon Murillo; Germán Belterame.

Cruz Azul vs. San Luis: ¿dónde jugarán?





