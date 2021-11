Juan Reynoso brindó declaraciones luego de la derrota de Cruz Azul ante Monterrey por 4-1 en el Estadio Azteca por el Repechaje de la Liga MX. ‘La Máquina Cementera’ se despide del torneo y no podrá ser bicampeón. El técnico peruano aclaró que no fueron efectivos, pero mostraron una buena versión de su juego. Además, aclara que el equipo necesita refuerzos a la altura de la historia del equipo.

“Es cuestión de ver nuevamente el video, vi en el trámite que en más de un momento pudimos empatar. No se dio, esto es de contundencia y no de méritos. Si, no me gustaron los primeros minutos y el planteamiento. Si contamos los entrenamientos que hemos estado juntos, es para meternos un tiro”, declaró Reynoso.

Respecto al presente que vive el club, Reynoso se muestra consciente de las limitaciones y declaró que el club necesita que lleguen refuerzos a la altura del club. Además, cree conveniente la para de fin de año para poder hacer una reinvención a nivel general.

“Buscamos refuerzos a la altura del club, creo que lo que fue diciembre y enero no se pudo. Cuando pasan este tipo de situaciones, pasan por algo. Nosotros dejamos de hacer todos, quien levanta la mano primero soy yo. Seguro el grupo no se va a volver a juntar, pero está en nosotros optimizar recursos para reinventarnos y volver a ser un equipo competitivo”, dijo en la conferencia de prensa.

Con este resultado ante Monterrey, Cruz Azul quedó eliminado de la Liga MX y no tendrá la oportunidad de ser bicampeón. En el caso de los Rayados, jugarán ante Atlas en los cuartos de final. América se medirá ante Pumas, Santos vs. Tigres y Puebla jugará ante León.

