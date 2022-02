Cruz Azul vs. Necaxa (EN VIVO | EN DIRECTO) se verán las caras por la Jornada 4 desde el Estadio Azteca en la Liga MX 2022 a las 8:00p.m. en Perú y 7:00 p.m. en México. Los ‘cementeros’ pasan problemas en la interna por una posible renuncia de su técnico, pero van bien ubicados en la tabla de posiciones. Las acciones podrán ser vistas a través de TUDN y Canal 5. Todos los detalles y minuto a minuto en Depor.com.

Dentro de lo que es el panorama local, la “Máquina Cementera” es uno de los cuatro equipos que todavía no perdieron en el campeonato, sabiendo que viene de imponerse sobre León por la mínima diferencia. Ante lo logrado hasta el momento, hay que decir que los liderados por el peruano Juan Reynoso se posicionan en el primer lugar junto a otros dos cuadros.

La Máquina viene de ganarle al León fuera de casa y su paso en este comienzo del certamen es muy bueno. Además, podrá contar con su plantilla completa ante su gente y así seguir buscando el invicto en esta temporada.

Cruz Azul vs. Necaxa: horarios en el mundo

México - 7:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

- 8:00 p.m. Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

- 8:00 p.m. Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

- 9:00 p.m. Paraguay - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

- 10:00 p.m. Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Por su parte, los Rayos vienen de hacer un cambio en la dirección técnica y Jaime Lozano hará su debut, es por eso que los de Aguascalientes se pueden convertir en un equipo peligroso y con la motivación a tope.

Cruz Azul tuvo algunas modificaciones en su directiva de cara al resto de este Clausura 2022. Álvaro Dávila anunció la culminación de su ciclo como presidente del Club apenas un año después de ocupar el cargo, argumentando causas personales. Dávila llegó en enero del 2021 al sustituir a Billy Álvarez.

El ahora ex presidente celeste agradeció a la cooperativa y afición el tiempo en la institución: “Ha sido una gran experiencia, estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio la cooperativa de Cruz Azul y con toda la gran afición, muy rápidamente me llegué a encariñar de gran manera, creo que dimos el 100%, se lograron cosas positivas” mencionó.

Bajo su gestión la ansiada 9° llegó para los cementeros. Ante la salida del directivo también fue anunciada la llegada de Jaime Ordiales al puesto, quién también ocupó el cargo de 2019 a 2021.

Cruz Azul vs. Necaxa: probables alineaciones

Cruz Azul: Corona; Domínguez, Aguilar, Escobar, Aldrete, Lira, Baca, Rodríguez, Rivero, Angulo y Antuna.

Corona; Domínguez, Aguilar, Escobar, Aldrete, Lira, Baca, Rodríguez, Rivero, Angulo y Antuna. Necaxa: Hernández; Escoboza, Oliveros, Quintana, García, Zendajas, González, Villalpando, Araos, Aguirre, Medina.

¿Dónde jugarán Cruz Azul vs. Necaxa?





