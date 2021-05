Álvaro Dávila, actual presidente de Cruz Azul, confía en la victoria de su equipo frente a Santos Laguna por la final del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. Los celestes y laguneros se enfrentarán por el duelo de ida en el estadio TSM Corona a las 9:00 p.m. (hora peruana).

A través de una entrevista para el canal TUDN, el directivo cementero habló sobre el duro camino que atravesaron para tener éxito en el campeonato Guard1anes 2021. Asimismo, aseguró que espera formar elementos que sigan nutriendo la historia del equipo.

“En dos semanas se estará hablando del bicampeonato, pero entonces lo que hay que hacer es crear jugadores, que crezcan y sigan nutriendo esa gran historia de Cruz Azul, ese sería mi objetivo”, mencionó.

Por otro lado, también habló sobre la renovación de algunas piezas del elenco mexicano, como Jesús Corona, Orbelín Pineda y Pablo Aguilar. Eso sí, el presidente aseguró que las negociaciones están muy avanzadas y espera poder confirmarlo en estos días.

“Lo de Orbelín (Pineda) estamos prácticamente cerrados, en cualquier momento lo podemos hacer, lo de Chuy Corona, por favor... ha demostrado que es el mejor portero de México y lo de Pablo Aguilar, está igual, pero me encanta la posición de ellos, me dieron: ‘déjennos disfrutar esta semana, queremos ser campeones y nos vamos a arreglar”, mencionó.

Cruz Azul no ha logrado ser Campeón de Liga desde el año 1997. Como dato estadístico, su actual entrenador, Juan Reynoso, formó parte de ese plantel como jugador. Ahora, el estratega peruano busca terminar con la sequía de más de 23 años contra Santos Laguna.

La previa de Cruz Azul vs. Santos

Para llegar a esta definición, los ‘Guerreros’ llegaron como quintos de la fase regular y luego aplastaron al Querétaro en el repechaje, en cuartos de final superaron al Monterrey y en semifinales pasaron encima del Puebla.

En estas tres eliminatorias la escuadra santista ha marcado 11 goles que motivan al mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán a advertirle a los celestes que en la final volverán a ser contundentes.

“Somos un equipo que no sale a defender y vamos a tratar de lastimar a Cruz Azul”, dijo Gorriarán y no se intimidó por el hecho de que el rival tenga una nómina superior porque “las finales son partidos aparte, no importan los nombres, las jerarquías o los salarios”.

Para Cruz Azul esta será la decimoséptima final de liga de su historia. Su saldo de las 16 anteriores es negativo: seis ganadas y 10 perdidas.

La última final de liga ganada por los cementeros fue la del torneo Invierno-1997, en la que se coronaron el defensa peruano Juan Reynoso y el portero mexicano Oscar ‘Conejo’ Pérez que hoy se desempeñan en el equipo como director técnico y preparador de arqueros, respectivamente.

“Los fantasmas están de lado, no digo que seremos campeones el domingo, pero vamos a pelear a muerte”, prometió Luis Romo, mediocampista de Cruz Azul. “Es mi primera final, y estoy muy motivado, la voy a disfrutar muchísimo”.

Cruz Azul llegó a esta final como líder de la temporada regular; después eliminó al Toluca en cuartos de final y al Pachuca en semifinales.

