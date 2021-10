Luego de 23 años sin ganar un torneo, Cruz Azul pudo gritar como campeón para lograr su novena estrella. Lastimosamente, la defensa del título no ha sido la mejor esperada porque, por ahora, se ubican en la sexta posición con 17 puntos en 13 jornadas disputadas. El técnico del club, Juan Reynoso, asegura que es parte del momento y tiene la esperanza de hacer historia para marcar una época en el fútbol nacional e internacional.

“Ese es un sueño particular que Dios quiera el club lo comparta porque sí queremos hacer un equipo de época porque esto es un equipo de época en el fútbol mexicano y fútbol latinoamericano. Debemos de ser un equipo de época y tenemos que cambiar algunos paradigmas, porque tenemos que ser una institución que imite cosas buenas de equipos históricos del mundo para poder tener un mejor presente”, comentó Juan Reynoso.

Juan Reynoso es consciente de la rigurosidad del torneo y también se animó a comentar sobre la posible unión de la Liga MX con la MLS. Para el peruano esto traerá una gran carga de trabajo para él y sus jugadores, por lo que deberán reforzar a los equipos de una mejor manera.

“Hay que ser muy ilusos para no darse cuenta que, con los partidos que ya sabemos que vamos a tener con la liga americana se va a incrementar el número de partidos entonces si queremos anticipar que no nos sorprenda como no sorprendió, hoy debemos tener más y mejores planteles”, continuó el estratega peruano.

Para finalizar la entrevista, Reynoso se refirió a la actualidad de la ‘máquina cementera’ y sabe que es no lo más esperado por los hinchas de Cruz Azul que no la pasan bien en el torneo Grita México A21. Sin embargo, cree ser capaz de revertir la situación en la recta final del torneo.

“Yo creo que más que frustración sí llego a haber cierta impotencia en algún momento del torneo en el sentido de que no estábamos todos y como no estábamos todos es más difícil luchar como se merece este club, pero yo creo que el fútbol está lleno de estas situaciones y el más fuerte de acá y de acá seguro es el que va a terminar triunfando”, finalizó Reynoso.





