Dani Alves finalmente sí entró en la lista de 26 convocados por Brasil para el Mundial Qatar 2022 y este hecho puede hacer que Pumas gane una millonaria cantidad por el programa de ayudas a clubes que la FIFA habilitó. Incluso, el solo hecho que el brasileño esté presente en el certamen del Medio Oriente con su selección, ya es ganancia para el club mexicano.

De acuerdo a la información de la FIFA, cada jugador puede recibir cerca de 10 mil dólares al día solo por participar en Qatar 2022; sin embargo, el dinero va directo al club del que proviene el elemento y está limitado a 370 mil dólares que al tipo de cambio actual son 7 millones de pesos.

Y sí que el elenco ‘felino’ se estaría frotando las manos, porque el ‘Scratch’, al mando de ‘Tite’, es uno de los favoritos para levantar la Copa del Mundo, por lo que suma de dinero que reciba Pumas dependerá de la fase a la que la selección del jugador llegue.

Por otra parte, para poder ser acreedor a la ayuda de la FIFA, los equipos deben registrarse dentro de una página que el mismo organismo otorga. En ese sentido, según lo publicado por ESPN, Pumas ya se encuentran dentro de este registro y estará a la espera de este dinero que le caerá a pelo pensando en el torneo Clausura 2023.

“La iniciativa ya repartió la misma cantidad entre 416 clubes de 63 federaciones miembro a la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Por primera vez, los clubes podrán utilizar la Plataforma de Futbol Profesional para solicitar el pago de 10 mil dólares, aproximadamente, por cada día que sus jugadores estén bajo la disciplina de su selección nacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2022″, se puede leer en la FIFA.

Dani quedó dolido por no ganar la Liga MX

El primer torneo de Dani Alves con Pumas no fue el esperado. Y es que al brasileño le costó ganar un partido en el Apertura 2022, hecho que le frustraba bastante debido a que nunca había experimentado una situación similar en su carrera, según reveló Andrés Lillini.

“Él venía hablando mucho conmigo, no hablábamos del Mundial, estaba muy dolido por no ganar, no estaba costumbrado a estas cosas y me decía que me quedara tranquilo porque lo vamos a sacar adelante”, comentó.

“Hizo muchas cosas por el grupo y no pudimos torcer la situación de los resultados, pero se sentía muy mal e hizo un esfuerzo grande, pero cuando las cosas no salen, las inercias es mejor romperlas de una vez, porque sino perjudicas a mucha gente y no hay que perjudicar al futbolista”, agregó.

